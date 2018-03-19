Çamlıca Okullarından Çanakkale Zaferi etkinliği

Özel Malatya Çamlıca Okulları Malatya Kampüsü tarafından 18 Mart Çanakkale Zaferinin 103. yıldönümü nedeniyle bir etkinlik düzenlendi.
Soykan Meydanında düzenlenen etkinlik kapsamında “Çanakkale Destanı” adlı resim sergisi açıldı ve vatandaşlara üzüm hoşafı ikram edildi. Burada konuşan Çamlıca Okulları Kurucu Müdürü Mustafa Sarıtaç, Çanakkale Zaferini anlamak ve yaşatmak adına böyle bir etkinlik düzenlediklerini belirterek, “Rabbim bir daha bu millete İstiklal Marşı yazdırmayı nasip etmesin. Allah bu ülkenin birliğini ve bütünlüğünü korusun. Bu ülkeyi bölmeye niyet edenlerin niyetlerini kursaklarında bıraksın” diye konuştu.
Müdür Sarıtaç’ın konuşmasının ardından vatandaşlara üzüm hoşafı ikram edildi. Öğrencilerin İstiklal Marşı ve Çanakkale ile ilgili türküler de okuduğu etkinliğe vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
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