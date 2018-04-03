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Çamlıca’da Bahar Turnuvası başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2018 12:51 | Son Güncelleme

Malatya Çamlıca Okullarında Sınıflar Arası Bahar Turnuvası futbol maçları başladı.Malatya Çamlıca Okulları Malatya kampüsünde her yıl olduğu gibi bu yıl da sınıflar arası bahar turnuvası futbol maçları düzenledi.

Çamlıca’da Bahar Turnuvası başladı

Malatya Çamlıca Okullarında Sınıflar Arası Bahar Turnuvası futbol maçları başladı.
Malatya Çamlıca Okulları Malatya kampüsünde her yıl olduğu gibi bu yıl da sınıflar arası bahar turnuvası futbol maçları düzenledi. Kampüs Müdür Yardımcısı Ferdi Polat’in santra başlama vuruşu yapması ile start alan turnuvaya sınıflar yoğun ilgi gösterdi. Çamlıca Okulları Beden Eğitimi Öğretmeni Halit Taş, bu tür etkinliklerin öğrenciler arasında birlik ve beraberliğin yanı sıra sosyalleşme ve öz güven kazanmaları açısından da son derece önemli olduğunu ifade ederek turnuvaya katılan tüm öğrencilere başarı diledi.

Çamlıca’da Bahar Turnuvası başladı

Çamlıca’da Bahar Turnuvası başladı

Çamlıca’da Bahar Turnuvası başladı

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