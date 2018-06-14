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Cammu Keşmir'de barış yanlısı gazeteciye suikast

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2018 20:22 | Son Güncelleme

Gazeteci Şucaat Buhari uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti

SRINAGAR (AA) - Hindistan kontrolündeki Cammu Keşmir eyaletinde barış yanlısı Müslüman gazeteci Şucaat Buhari uğradığı suikast sonucu yaşamını yitirdi.

Emniyetten yapılan açıklamada, gazeteci Buhari'nin silahlı saldırı sonucu hayatını kaybettiği bildirildi.

Açıklamada, ellerinde otomatik silahlar bulunan motosikletli saldırganların, ofisinden çıkan Buhari ile koruma polislerini hedef aldığı, otomatik silahlarla açtıkları ateşte Buhari ile koruma polisini öldürdükleri belirtildi.

Olayda bir polisin de yaralandığı ifade edildi.

Keşmir sorununun barışçıl çözümünü savunan Buhari, İngilizce yayın yapan Rising Kashmir gazetesinin de aralarında bulunduğu 3 günlük ve 1 haftalık gazetenin editörlüğünü yapıyordu.

Hindistan ile Pakistan arasındaki ihtilaflı bölgede gazeteciler daha önce de suikast sonucu hayatını kaybetmişti. 15 yıl önce Pervez Sultan adlı bir başka Müslüman gazeteci, Buhari ile aynı yerde uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Cammu Keşmir gazeteci suikastı Hindistan Pakistan Şucaat Buhari

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