Cammu Keşmir'de Başbakan Modi'nin ziyareti protesto edildi

SRINAGAR (AA) - Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin, ülkenin Cammu Keşmir bölgesine yaptığı ziyaret protesto edildi.
Yetkililer, bölgedeki bazı projeleri başlatmak amacıyla Cammu Keşmir'e gelen Modi'nin ziyaretini protesto eden bağımsızlık yanlısı grupların çağrısıyla bölgede dükkanların ve iş yerlerinin gün boyu kapatıldığını belirtti.
Bağımsızlık yanlılarının, Modi'nin ziyaretini protesto etmek üzere Srinagar'ın merkezine yürüyüş çağrısı yaptığı kaydedilirken, emniyet güçleri jilet teller ve demir barikatlarla yolları kapattı.
Yoğun güvenlik önlemleri alan hükümet güçleri, Srinagar'ın merkezindeki halka, Hindistan yönetimine karşı protestoların önüne geçmek için evlerinden dışarı çıkmamaları uyarısında bulundu.
İnternet erişiminin engellendiği bölgede eğitime ara verildi.
Hindistan İçişleri Bakanlığının twitter hesabından 16 Mayıs'ta yapılan paylaşımda, Cammu-Keşmir'de Hint askerlerine ramazan ayı boyunca operasyonları durdurma talimatı verildiği bildirilmişti.
Pakistan ile Hindistan askerleri arasında Keşmir kontrol hattında dün çıkan çatışmada ise 9 kişi ölmüştü.
- Keşmir sorunu
İngiltere 1947'de Hindistan'dan çekilirken, prenslik şeklinde yönetilen Cammu Keşmir'i Hindistan ya da Pakistan'la birleşme konusunda serbest bıraktı. Nüfusunun yüzde 90'ı Müslüman olan Cammu Keşmir'in prensi, Pakistan yerine Hindistan'la birleşme kararı verdi. Karara Müslüman Keşmir halkı karşı çıktı. Pakistan ve Hindistan'ın bölgeye asker göndermesiyle taraflar 1947'de ilk kez savaştı. İki ülke yine aynı nedenle 1965 ve 1999'da savaşa girdi.
Keşmir'in yüzde 45'i Hindistan, yüzde 35'i de Pakistan'ın kontrolüne girdi. Bölgenin yüzde 20'sine ise Çin hakim. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 1948'den itibaren aldığı kararlarla Keşmir'in askerden arındırılmasını ve geleceğinin halk oyuyla belirlenmesini öngördü.
Hindistan, Pakistan'ın özel statüyle yönettiği "Azad Keşmir"i de kendi toprağı kabul ediyor. İslamabad yönetimi ise BMGK kararlarının uygulanmasını istiyor.
Hindistan'da "Cammu Keşmir" adıyla bilinen idari birim, ülkede Müslüman nüfusun çoğunlukta bulunduğu tek eyalet durumunda.
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