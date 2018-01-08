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Cammu Keşmir'de çatışma

GÜNCEL HABERLERİ | 08.01.2018 23:27 | Son Güncelleme 4 saat önce

- Hint askerleri ve direnişçiler arasındaki çatışmada 3 direnişçi öldü

SRİNAGAR (AA) - Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde Hint askerleri ile direnişçiler arasında çıkan çatışmalarda 3 direnişçi öldü.

Polis yetkilileri, Budgam bölgesinde yer alan Zuhama köyünde meydana gelen çatışmada 3 direnişçinin öldüğünü kaydetti.Cammu Keşmir'de cumartesi düzenlenen bombalı saldırıda 4 polis yaşamını yitirmişti.

- Keşmir sorunu

İngiltere 1947 yılında Hindistan'dan çekilirken prenslikle yönetilen Keşmir'i, Hindistan veya Pakistan'la birleşme konusunda serbest bıraktı. Prenslikler genellikle kimlik yapılarına uygun tercihler yaptı. Ancak Cammu Keşmir prensi, nüfusunun yüzde 90'ı Müslüman olan bölgenin Ekim 1947'de Hindistan'la birleşmesine karar verdi.

Müslüman Keşmir halkı, Hindistan'la birleşmeye karşı çıktı. Pakistan ve Hindistan'ın bölgeye asker göndermesinin ardından iki ülke arasındaki ilk savaş 1947 yılında Keşmir yüzünden yaşandı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) 1948'den itibaren aldığı kararlarla Keşmir'in askerden arındırılmasını ve bölgede plebisit yapılmasını öngördü.

Hindistan, Pakistan kontrolündeki Keşmir'i de kendi toprağı ilan etti. Pakistan ise Keşmirlilerin kendi kaderini tayin hakkı olduğunu, BMGK kararlarında öngörülen plebisitin yapılmasını savundu.

Keşmir'in halen yüzde 45'i Hindistan, yüzde 35'i Pakistan'ın kontrolünde. Bölgenin yüzde 20'si Çin'in kontrolünde bulunuyor.

Pakistan, Keşmir'in özel statüyle yönettiği bölümünü "Azad Keşmir", Hindistan yönetimindeki kesimini ise "işgal altındaki Keşmir" şeklinde adlandırıyor. Hindistan'da "Cammu Keşmir" olarak isimlendirilen bölge, ülkede Müslümanların çoğunlukta bulunduğu tek eyalet durumunda.

(AA)

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