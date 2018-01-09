HABER

Cammu Keşmir'de çatışma

GÜNCEL HABERLERİ | 09.01.2018 23:54 | Son Güncelleme 3 saat önce

- Hint askerleri ile direnişçiler arasında çıkan çatışmada 2 direnişçi ve 1 sivil öldü

SRINAGAR (AA) - Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde Hint askerleri ile direnişçiler arasında çıkan çatışmada 2 direnişçi ile 1 sivil öldü.

Polis sözcüsü Manoj Pandita yaptığı açıklamada, eyaletin başkenti Srinagar'ın Anantnag bölgesindeki Larnoo köyünde Hint askerleri ile Keşmirli direnişçiler arasında çatışma çıktığını belirtti.

Çatışmada 2 direnişçinin öldürüldüğünü ifade eden Pandita, kurşun isabet eden 2 sivilden birinin de hayatını kaybettiğini bildirdi.

Ölüm haberlerinin ardından köyde protestolar başladı.

Yerel halk, Hint askerlerinin göstericilere ateş açtığını belirtti.

- Keşmir sorunu

İngiltere 1947 yılında Hindistan'dan çekilirken prenslikle yönetilen Keşmir'i, Hindistan veya Pakistan ile birleşme konusunda serbest bıraktı. Prenslikler genellikle kimlik yapılarına uygun tercihler yaptı ancak Cammu Keşmir prensi, nüfusunun yüzde 90'ı Müslüman olan bölgenin Ekim 1947'de Hindistan ile birleşmesine karar verdi.

Müslüman Keşmir halkı, Hindistan ile birleşmeye karşı çıktı. Pakistan ve Hindistan'ın bölgeye asker göndermesinin ardından iki ülke arasındaki ilk savaş 1947 yılında Keşmir yüzünden yaşandı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) 1948'den itibaren aldığı kararlarla Keşmir'in askerden arındırılmasını ve bölgede plebisit (halk oylaması) yapılmasını öngördü.

Hindistan, Pakistan kontrolündeki Keşmir'i de kendi toprağı ilan etti. Pakistan ise Keşmirlilerin kendi kaderini tayin hakkı olduğunu, BMGK kararlarında öngörülen plebisitin yapılmasını savundu.

Keşmir'in halen yüzde 45'i Hindistan'ın, yüzde 35'i Pakistan'ın ve yüzde 20'si de Çin'in kontrolünde bulunuyor.

Pakistan, Keşmir'in özel statüyle yönettiği bölümünü "Azad Keşmir", Hindistan yönetimindeki kesimini ise "işgal altındaki Keşmir" şeklinde adlandırıyor. Hindistan'da "Cammu Keşmir" olarak isimlendirilen bölge, ülkede Müslümanların çoğunlukta olduğu tek eyalet durumunda bulunuyor.

(AA)

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji son hava durumu raporunda açıkladı

İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji son hava durumu raporunda açıkladı

Arif V 216 filmi hakkında suç duyurusu

Arif V 216 filmi hakkında suç duyurusu

İlber Ortaylı'dan çok tartışılacak bir açıklama daha: Cumhuriyet en demokratik rejim değil!

İlber Ortaylı'dan çok tartışılacak bir açıklama daha: Cumhuriyet en demokratik rejim değil!

Akaryakıtta nasıl tasarruf edilir?

Akaryakıtta nasıl tasarruf edilir?

Yunanistan'da göstericiler bakanlığı işgal etti, Bakan'ın odasını bastı

Yunanistan'da göstericiler bakanlığı işgal etti, Bakan'ın odasını bastı

Son dakika! Rusya ve İran büyükelçileri Dışişleri'ne çağrıldı

Son dakika! Rusya ve İran büyükelçileri Dışişleri'ne çağrıldı

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Adıyaman'da 98 mahkum zehirlendi

Adıyaman'da 98 mahkum zehirlendi

CHP’li başkanın paylaşımı sosyal medyayı salladı

CHP’li başkanın paylaşımı sosyal medyayı salladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Vida transferi için dikkat çeken yorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Vida transferi için dikkat çeken yorum

Rus Deniz Kuvvetleri gemisinden TSK'ya yardım çağrısı

Rus Deniz Kuvvetleri gemisinden TSK'ya yardım çağrısı

Askerlerin cenazeleri 54 yıl sonra götürüldü

Askerlerin cenazeleri 54 yıl sonra götürüldü

Küçük çocuğu sokak ortasında taciz etmişti! Bisikletli sapık tutuklandı

Küçük çocuğu sokak ortasında taciz etmişti! Bisikletli sapık tutuklandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.