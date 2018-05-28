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Cammu Keşmir'de çatışma

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.05.2018 11:51 | Son Güncelleme

Hint askerleri ile bağımsızlık yanlısı direnişçiler arasında çıkan çatışmada 2 kişi öldü

SRINAGAR (AA) - Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde Hint askerleri ile bağımsızlık yanlısı direnişçiler arasında çıkan çatışmada 2 kişi öldü.

Polis, Kakpora köyünde Hindistan askerleriyle direnişçiler arasında çıkan çatışmada bir Hint askerin ve bir sivil Keşmirlinin öldüğünü belirtti.

Sivilin cenazesine katılan binlerce kişi bağımsızlık sloganları attı.

Cenazede hükümet güçleri, taş attığı ileri sürülen gençlere göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

- Keşmir sorunu

İngiltere, 1947'de Hindistan'dan çekilirken, prenslik şeklinde yönetilen Keşmir’i Hindistan ya da Pakistan ile birleşme konusunda serbest bıraktı. Nüfusunun yüzde 90'ı Müslüman olan Keşmir halkı, 1947'de Pakistan'a katılmaktan yana tavır alsa da dönemin prensi, Hindistan'la birleşmeye karar verdi. Karara Müslüman Keşmir halkı karşı çıktı. Pakistan ve Hindistan'ın bölgeye asker göndermesiyle taraflar 1947'de ilk kez savaştı. İki ülke arasında yine aynı nedenle 1965 ve 1999'da savaş çıktı.

Keşmir'in yüzde 45'i Hindistan'ın, yüzde 35'i Pakistan'ın kontrolünde. Bölgenin yüzde 20'sine ise Çin hakim. Hindistan ele geçirdiği bölgeleri "Cammu Keşmir" eyaleti adı altında kendine bağladı. Cammu Keşmir, şu anda Hindistan'da Müslüman nüfusun çoğunlukta bulunduğu tek eyalet durumunda. Pakistan ise kendi kontrolü altındaki Keşmir'e "Azad Keşmir (Bağımsız Keşmir)" ve "Gilgit Baltistan" olarak iki özerk bölge statüsü verdi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) 1948’den itibaren aldığı kararlarla Keşmir'in askerden arındırılmasını ve geleceğinin halkoyuyla belirlenmesini öngördü. Hindistan halk oylamasına sıcak bakmazken Pakistan BMGK kararlarının uygulanmasını istiyor.

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Anahtar Kelimeler:
Cammu Keşmir

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