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Cammu Keşmir'de çatışma

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.08.2018 17:55 | Son Güncelleme

Askerlerle köylüler arasında çıkan çatışmada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

SRINAGAR (AA) - Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde çıkan çatışmada bir kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Polis yetkilileri, bir ihbarı değerlendiren askerlerin Shopian köyünde cenaze töreninde ateş açması sonucu çatışma çıktığını belirtti.

Köylülerle askerler arasında çıkan çatışmada bir kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Bu sabah Shopian bölgesinde çıkan başka bir çatışmada 5 direnişçi öldürülmüştü.

- Keşmir sorunu

İngiltere, 1947'de Hindistan'dan çekilirken, prenslik şeklinde yönetilen Keşmir’i Hindistan ya da Pakistan ile birleşme konusunda serbest bıraktı. Nüfusunun yüzde 90'ı Müslüman olan Keşmir halkı, 1947'de Pakistan'a katılmaktan yana tavır alsa da dönemin prensi, Hindistan'la birleşmeye karar verdi. Karara Müslüman Keşmir halkı karşı çıktı. Pakistan ve Hindistan'ın bölgeye asker göndermesiyle taraflar 1947'de ilk kez savaştı. İki ülke arasında yine aynı nedenle 1965 ve 1999'da savaş çıktı.

Keşmir'in yüzde 45'i Hindistan'ın, yüzde 35'i Pakistan'ın kontrolünde. Bölgenin yüzde 20'sine ise Çin hakim. Hindistan ele geçirdiği bölgeleri "Cammu Keşmir" eyaleti adı altında kendine bağladı. Cammu Keşmir, Hindistan'da Müslüman nüfusun çoğunlukta bulunduğu tek eyalet durumunda. Pakistan ise kendi kontrolü altındaki Keşmir'e "Azad Keşmir (Bağımsız Keşmir)" ve "Gilgit Baltistan" olarak iki özerk bölge statüsü verdi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) 1948’den itibaren aldığı kararlarla Keşmir'in askerden arındırılmasını ve geleceğinin halkoyuyla belirlenmesini öngördü. Hindistan halk oylamasına sıcak bakmazken, Pakistan BMGK kararlarının uygulanmasını istiyor.

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Anahtar Kelimeler:
Cammu Keşmir direnişçi Hindistan

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