Cammu Keşmir'de çatışmalar

SRINAGAR (AA) - Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde, Hindistan askerleri ile direnişçiler arasında çıkan çatışmada 3 kişinin öldüğü bildirildi.

Polis kaynaklarına göre, güneydeki Tral kentindeki ormanlık alanda askerler ile direnişçiler arasında çatışma çıktı. Çatışmada 2 güvenlik gücü ile 1 direnişçi hayatını kaybetti.

Çatışma haberlerinin yayılmasıyla, Hindistan karşıtı Keşmirliler, Tran kentinde protesto düzenledi. Hint polisi, Hindistan'ın Keşmir'deki hakimiyetini sonlandırmasını talep eden göstericilere biber gazıyla müdahale etti.

- Keşmir sorunu

İngiltere 1947'de Hindistan'dan çekilirken, prenslik şeklinde yönetilen Cammu Keşmir'i Hindistan ya da Pakistan'la birleşme konusunda serbest bıraktı. Nüfusunun yüzde 90'ı Müslüman olan Cammu Keşmir'in prensi, Pakistan yerine Hindistan'la birleşme kararı verdi. Karara Müslüman Keşmir halkı karşı çıktı. Pakistan ve Hindistan'ın bölgeye asker göndermesiyle taraflar 1947'de ilk kez savaştı. İki ülke yine aynı nedenle 1965 ve 1999'da savaşa girdi.