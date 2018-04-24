HABER

Cammu Keşmir'de çatışmalar

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2018 12:05 | Son Güncelleme

Direnişçiler ile Hindistan askerleri arasında çıkan çatışmada 2 asker ve 1 direnişçi öldü

SRINAGAR (AA) - Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde, Hindistan askerleri ile direnişçiler arasında çıkan çatışmada 3 kişinin öldüğü bildirildi.

Polis kaynaklarına göre, güneydeki Tral kentindeki ormanlık alanda askerler ile direnişçiler arasında çatışma çıktı. Çatışmada 2 güvenlik gücü ile 1 direnişçi hayatını kaybetti.

Çatışma haberlerinin yayılmasıyla, Hindistan karşıtı Keşmirliler, Tran kentinde protesto düzenledi. Hint polisi, Hindistan'ın Keşmir'deki hakimiyetini sonlandırmasını talep eden göstericilere biber gazıyla müdahale etti.

- Keşmir sorunu

İngiltere 1947'de Hindistan'dan çekilirken, prenslik şeklinde yönetilen Cammu Keşmir'i Hindistan ya da Pakistan'la birleşme konusunda serbest bıraktı. Nüfusunun yüzde 90'ı Müslüman olan Cammu Keşmir'in prensi, Pakistan yerine Hindistan'la birleşme kararı verdi. Karara Müslüman Keşmir halkı karşı çıktı. Pakistan ve Hindistan'ın bölgeye asker göndermesiyle taraflar 1947'de ilk kez savaştı. İki ülke yine aynı nedenle 1965 ve 1999'da savaşa girdi.

Keşmir'in yüzde 45'i Hindistan, yüzde 35'i de Pakistan'ın kontrolüne girdi. Bölgenin yüzde 20'sine ise Çin hakim. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 1948'den itibaren aldığı kararlarla Keşmir'in askerden arındırılmasını ve geleceğinin halk oyuyla belirlenmesini öngördü.

Hindistan, Pakistan'ın özel statüyle yönettiği "Azad Keşmir"i de kendi toprağı kabul ediyor. İslamabad yönetimi ise BMGK kararlarının uygulanmasını istiyor.

Hindistan'da "Cammu Keşmir" adıyla bilinen idari birim, ülkede Müslüman nüfusun çoğunlukta bulunduğu tek eyalet durumunda.

Damadın yanıtı başlarını yakmıştı! Gelin, damat ve nikah memuru ilk kez konuştuDamadın yanıtı başlarını yakmıştı! Gelin, damat ve nikah memuru ilk kez konuştu
HDP'de Selahattin Demirtaş karmaşası! Aday olarak belirlendi mi?HDP'de Selahattin Demirtaş karmaşası! Aday olarak belirlendi mi?
Abdullah Gül'ün oy oranı kaç olur? Flaş açıklama Abdullah Gül'ün oy oranı kaç olur? Flaş açıklama
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Cammu Keşmir çatışma

En Çok Okunan Haberler

Hakan Bayrakçı'dan 24 Haziran seçim anketleriyle ilgili ezber bozan açıklama

Hakan Bayrakçı'dan 24 Haziran seçim anketleriyle ilgili ezber bozan açıklama

Gamze Özçelik: 'Kapanmam gerektiğini biliyorum'

Gamze Özçelik: 'Kapanmam gerektiğini biliyorum'

Alişan'dan Meral Akşener'e : İktidara gelirseniz bizi Türk vatandaşlığından çıkarın

Alişan'dan Meral Akşener'e : İktidara gelirseniz bizi Türk vatandaşlığından çıkarın

Ünlü anketçiden 24 Haziran seçimi hakkında olay iddia

Ünlü anketçiden 24 Haziran seçimi hakkında olay iddia

Melih Gökçek'ten gece yarısı bombası! CHP'nin cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Melih Gökçek'ten gece yarısı bombası! CHP'nin cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Meral Akşener: Çatı aday olmam!

Meral Akşener: Çatı aday olmam!

İlginizi Çekebilir

Meral Akşener: Çatı aday olmam!

Meral Akşener: Çatı aday olmam!

Ünlü anketçiden 24 Haziran seçimi hakkında olay iddia

Ünlü anketçiden 24 Haziran seçimi hakkında olay iddia

Son dakika! Adıyaman'da deprem

Son dakika! Adıyaman'da deprem

23 Nisan gösterisi, çocukların kıyafeti nedeniyle yarıda kesildi

23 Nisan gösterisi, çocukların kıyafeti nedeniyle yarıda kesildi

Fatih Portakal'dan dikkat çeken mesajlar! CHP'ye tavsiyeler

Fatih Portakal'dan dikkat çeken mesajlar! CHP'ye tavsiyeler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Gizli toplantı şifresi deşifre oldu: Çay içelim!

Gizli toplantı şifresi deşifre oldu: Çay içelim!

İmran Öğretmen'in korkunç sonu!

İmran Öğretmen'in korkunç sonu!

İstanbul Üniversitesi'nde FETÖ operasyonu

İstanbul Üniversitesi'nde FETÖ operasyonu

Son dakika! Akşener ve Karamollaoğlu'ndan seçim açıklaması!

Son dakika! Akşener ve Karamollaoğlu'ndan seçim açıklaması!

Şırnak'tan acı haber! 1 asker şehit!

Şırnak'tan acı haber! 1 asker şehit!

Sevgilisinin ismini camdan silen esnafı dövdü

Sevgilisinin ismini camdan silen esnafı dövdü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.