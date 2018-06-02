Cammu Keşmir'de çatışmalar

SRINAGAR (AA) - Hindistan kontrolündeki Cammu Keşmir eyaletinde dün bağımsızlık yanlısı protestocuların cuma namazının ardından yaptıkları barışçı gösteride bir kişinin hayatını kaybetmesiyle başlayan olaylar, Hint güvenlik güçleri ile protestocular arasında şiddetli çatışmaya dönüştü.
Bağımsızlık yanlılarının dün cuma namazının ardından gerçekleştirdiği barışçı gösterisi sırasında zırhlı bir polis aracının kalabalığın içine dalması sonucu bir protestocunun yaşamını yitirmesi üzerine güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışmalar meydana geldi.
Cenazeyi defnetmek üzere bugün toplanan kalabalığa polis ve ordu birlikleri müdahale etti. Güvenlik güçleri grubun toplantı yasağını ihlal ettiği gerekçesiyle cenazeye el koydu.
Şehrin farklı yerlerine dağılan protestocular güvenlik güçleriyle çatıştı. Güvenlik güçleri kalabalığın toplanmasını önlemek için yollara ve sokaklara tel örgüler ile çelik bariyerler çekti. Şehirde mobil telefon hizmeti kesildi.
Bunun üzerine bağımsızlık yanlıları genel grev çağrısı yaptı.
Geçen ayki gösterilerde de Keşmirli bir genç polis aracının altında kalarak hayatını kaybetmişti.
- Keşmir sorunu
İngiltere, 1947'de Hindistan'dan çekilirken, prenslik şeklinde yönetilen Cammu Keşmir'i Hindistan ya da Pakistan ile birleşme konusunda serbest bıraktı. Nüfusunun yüzde 90'ı Müslüman olan Cammu Keşmir'in prensi, Pakistan yerine Hindistan ile birleşme kararı verdi. Karara Müslüman Keşmir halkı karşı çıktı. Pakistan ve Hindistan'ın bölgeye asker göndermesiyle taraflar 1947'de ilk kez savaştı. İki ülke yine aynı nedenle 1965 ve 1999'da savaşa girdi.
Keşmir'in yüzde 45'i Hindistan, yüzde 35'i de Pakistan'ın kontrolüne girdi. Bölgenin yüzde 20'sine ise Çin hakim. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 1948'den itibaren aldığı kararlarla Keşmir'in askerden arındırılması ve geleceğinin halk oyuyla belirlenmesini öngördü.
Hindistan, Pakistan'ın özel statüyle yönettiği "Azad Keşmir"i de kendi toprağı kabul ediyor. İslamabad yönetimi ise BMGK kararlarının uygulanmasını istiyor.
Hindistan'da "Cammu Keşmir" adıyla bilinen idari birim, ülkede Müslüman nüfusun çoğunlukta bulunduğu tek eyalet durumunda bulunuyor.
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