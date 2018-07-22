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Cammu Keşmir'de çatışmalar

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.07.2018 11:25 | Son Güncelleme

Hint güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda 3 direnişçi hayatını kaybetti

SRINAGAR (AA) - Hindistan kontrolündeki Cammu Keşmir bölgesinde bağımsızlık yanlısı direnişçilerle güvenlik güçleri arasında yaşanan silahlı çatışmada 3 direnişçinin öldüğü bildirildi.

Hint polisinden yapılan açıklamada, silahlı direnişçilerin saklandığı ihbarı yapılan güneydeki Kudvani Köyü'nde operasyon düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, operasyonda 3 militanın ölü olarak ele geçirildiği kaydedildi.

Köy sakinleri, güvenlik güçlerinin direnişçilerin kıstırıldığı iki evi ateşe verdiğini ifade etti.

Dün aynı bölgede bir polis memuru kaçırılıp öldürülmüştü.

- Keşmir sorunu

İngiltere, 1947'de Hindistan'dan çekilirken, prenslik şeklinde yönetilen Keşmir’i Hindistan ya da Pakistan ile birleşme konusunda serbest bıraktı. Nüfusunun yüzde 90'ı Müslüman olan Keşmir halkı, 1947'de Pakistan'a katılmaktan yana tavır alsa da dönemin prensi, Hindistan'la birleşmeye karar verdi. Karara Müslüman Keşmir halkı karşı çıktı. Pakistan ve Hindistan'ın bölgeye asker göndermesiyle taraflar 1947'de ilk kez savaştı. İki ülke arasında yine aynı nedenle 1965 ve 1999'da savaş çıktı.

Keşmir'in yüzde 45'i Hindistan'ın, yüzde 35'i Pakistan'ın kontrolünde. Bölgenin yüzde 20'sine ise Çin hakim. Hindistan ele geçirdiği bölgeleri "Cammu Keşmir" eyaleti adı altında kendine bağladı. Cammu Keşmir, Hindistan'da Müslüman nüfusun çoğunlukta bulunduğu tek eyalet durumunda. Pakistan ise kendi kontrolü altındaki Keşmir'e "Azad Keşmir (Bağımsız Keşmir)" ve "Gilgit Baltistan" olarak iki özerk bölge statüsü verdi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) 1948’den itibaren aldığı kararlarla Keşmir'in askerden arındırılmasını ve geleceğinin halkoyuyla belirlenmesini öngördü. Hindistan halk oylamasına sıcak bakmazken, Pakistan BMGK kararlarının uygulanmasını istiyor.

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Anahtar Kelimeler:
bağımsızlık yanlısı direnişçiler Cammu Keşmir çatışma Hindistan

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