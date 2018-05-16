Cammu-Keşmir'de ordu operasyonları durduruldu

SRİNAGAR (AA) - Hindistan, ramazan ayı dolayısıyla Cammu Keşmir bölgesinde düzenlediği operasyonları durdurdu.
Hindistan İçişleri Bakanlığının twitter hesabından yapılan paylaşımda, Cammu-Keşmir'de Hint askerlerine ramazan ayı boyunca operasyonları durdurma talimatı verildiği bildirildi.
Paylaşımda, Müslümanların kutsal ayı "huzurlu bir ortamda" geçirebilmelerinin sağlanması için bu kararın alındığı belirtildi.
Bakanlık öte yandan Hint askerlerinin "saldırıya uğramaları halinde veya masum insanların hayatlarının korunması gerekliliği doğduğunda misilleme hakkının saklı olduğu" paylaşımını yaptı.
- Keşmir sorunu
İngiltere, 1947'de Hindistan'dan çekilirken, prenslik şeklinde yönetilen Cammu Keşmir'i Hindistan ya da Pakistan ile birleşme konusunda serbest bıraktı. Nüfusunun yüzde 90'ı Müslüman olan Cammu Keşmir'in prensi, Pakistan yerine Hindistan ile birleşme kararı verdi. Karara Müslüman Keşmir halkı karşı çıktı.
Pakistan ve Hindistan'ın bölgeye asker göndermesiyle taraflar 1947'de ilk kez savaştı. İki ülke yine aynı nedenle 1965 ve 1999'da savaşa girdi.
Keşmir'in yüzde 45'i Hindistan, yüzde 35'i de Pakistan'ın kontrolüne girdi. Bölgenin yüzde 20'sine ise Çin hakim. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 1948'den itibaren aldığı kararlarla Keşmir'in askerden arındırılması ve geleceğinin halk oyuyla belirlenmesini öngördü.
Hindistan, Pakistan'ın özel statüyle yönettiği "Azad Keşmir"i de kendi toprağı kabul ediyor. İslamabad yönetimi ise BMGK kararlarının uygulanmasını istiyor.
Hindistan'da "Cammu Keşmir" adıyla bilinen idari birim, ülkede Müslüman nüfusun çoğunlukta bulunduğu tek eyalet durumunda.
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