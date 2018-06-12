Cammu Keşmir'de şiddet olayları

Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde direnişçiler tarafından düzenlenen saldırılarda 2 polis memuru öldü, 11 asker yaralandı.
Yerel medyada yer alan haberde, yetkililer, Pulwama ilçesinde bir askeri karakola direnişçilerin düzenlediği saldırıda 2 polisin öldüğünü, 1 askerin yaralandığını bildirdi.
Anantnag kentindeki askeri birliğe düzenlenen el bombalı saldırıda da 10 askerin yaralandığı belirtildi.
- Keşmir sorunu
İngiltere 1947'de Hindistan'dan çekilirken prenslikle yönetilen Keşmir'i, Hindistan veya Pakistan ile birleşme konusunda serbest bıraktı. Prenslikler genellikle kimlik yapılarına uygun tercihler yaptı ancak Cammu Keşmir prensi, nüfusunun yüzde 90'ı Müslüman olan bölgenin Ekim 1947'de Hindistan ile birleşmesine karar verdi.
Müslüman Keşmir halkı, Hindistan ile birleşmeye karşı çıktı. Pakistan ve Hindistan'ın bölgeye asker göndermesinin ardından iki ülke arasındaki ilk savaş 1947'de Keşmir yüzünden yaşandı.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) 1948'den itibaren aldığı kararlarla Keşmir'in askerden arındırılmasını ve bölgede plebisit (halk oylaması) yapılmasını öngördü.
Hindistan, Pakistan kontrolündeki Keşmir'i de kendi toprağı ilan etti. Pakistan ise Keşmirlilerin kendi kaderini tayin hakkı olduğunu, BMGK kararlarında öngörülen plebisitin yapılmasını savundu.
Keşmir'in halen yüzde 45'i Hindistan'ın, yüzde 35'i Pakistan'ın ve yüzde 20'si de Çin'in kontrolünde bulunuyor.
Pakistan, Keşmir'in özel statüyle yönettiği bölümünü "Azad Keşmir", Hindistan yönetimindeki kesimini ise "işgal altındaki Keşmir" şeklinde adlandırıyor. Hindistan'da "Cammu Keşmir" olarak isimlendirilen bölge, ülkede Müslümanların çoğunlukta olduğu tek eyalet durumunda bulunuyor.
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