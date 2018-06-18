HABER

Cammu Keşmir'de şiddet olayları

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2018 10:17 | Son Güncelleme

Ramazan nedeniyle alınan operasyonları durdurma kararına rağmen düzenlenen saldırılarda 41 kişi öldü, 91 kişi yaralandı

Hindistan'ın, ramazan ayı başında aldığı Cammu Keşmir bölgesinde düzenlediği operasyonları durdurma kararına rağmen düzenlenen saldırılarda 41 kişinin öldüğü, 91 kişinin yaralandığı bildirildi.

Yerel medyada yer alan haberde, yetkililer, Cammu Keşmir'de ramazan ayında operasyonların durdurulması kararına rağmen çok sayıda saldırı düzenlendiğini belirtti.

Saldırılarda aralarında direnişçilerin de bulunduğu 41 kişinin öldüğünü kaydeden yetkililer, bu saldırılar sırasında 62 sivilin ve 29 askeri personelin de yaralandığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Rajnath Singh "güvenlik güçlerinin, direnişçilerin eylemlerini önlemek için gerekli tedbirleri alacağını" açıklamıştı.
\

- Keşmir sorunu

İngiltere, 1947'de Hindistan'dan çekilirken, prenslik şeklinde yönetilen Keşmir’i Hindistan ya da Pakistan ile birleşme konusunda serbest bıraktı. Nüfusunun yüzde 90'ı Müslüman olan Keşmir halkı, 1947'de Pakistan'a katılmaktan yana tavır alsa da dönemin prensi, Hindistan'la birleşmeye karar verdi. Karara Müslüman Keşmir halkı karşı çıktı. Pakistan ve Hindistan'ın bölgeye asker göndermesiyle taraflar 1947'de ilk kez savaştı. İki ülke arasında yine aynı nedenle 1965 ve 1999'da savaş çıktı.

Keşmir'in yüzde 45'i Hindistan'ın, yüzde 35'i Pakistan'ın kontrolünde. Bölgenin yüzde 20'sine ise Çin hakim. Hindistan ele geçirdiği bölgeleri "Cammu Keşmir" eyaleti adı altında kendine bağladı. Cammu Keşmir, şu anda Hindistan'da Müslüman nüfusun çoğunlukta bulunduğu tek eyalet durumunda. Pakistan ise kendi kontrolü altındaki Keşmir'e "Azad Keşmir (Bağımsız Keşmir)" ve "Gilgit Baltistan" olarak iki özerk bölge statüsü verdi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) 1948’den itibaren aldığı kararlarla Keşmir'in askerden arındırılmasını ve geleceğinin halkoyuyla belirlenmesini öngördü. Hindistan halk oylamasına sıcak bakmazken, Pakistan BMGK kararlarının uygulanmasını istiyor.

PARTNERDoğuma günler kala Zahide Yetiş'ten özel fotoğraflarDoğuma günler kala Zahide Yetiş'ten özel fotoğraflar
Didim'de midibüs ile otomobil çarpıştı: 10 yaralıDidim'de midibüs ile otomobil çarpıştı: 10 yaralı
22. Dönem POMEM sınav giriş belgesi: Mülakat sınavı tarihi ve sınav yerleri sorgula!22. Dönem POMEM sınav giriş belgesi: Mülakat sınavı tarihi ve sınav yerleri sorgula!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Cammu Keşmir Hindistan operasyon

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'la ilgili çarpıcı sözler: Muhafazakar seçmende sorgulama başladı

Erdoğan'la ilgili çarpıcı sözler: Muhafazakar seçmende sorgulama başladı

24 Haziran seçimine günler kala Saadet Partisi'nde deprem! Şırnak Milletvekili Adayı Zeki Begiş istifa etti!

24 Haziran seçimine günler kala Saadet Partisi'nde deprem! Şırnak Milletvekili Adayı Zeki Begiş istifa etti!

Aleyna Tilki klip çekiminde set çalışanlarına iftar yaptırmadığı iddialarına cevap verdi

Aleyna Tilki klip çekiminde set çalışanlarına iftar yaptırmadığı iddialarına cevap verdi

Sabri Sarıoğlu Kayserispor'a gidiyor!

Sabri Sarıoğlu Kayserispor'a gidiyor!

Demirtaş: Demokrasi ittifakı kurulmalı

Demirtaş: Demokrasi ittifakı kurulmalı

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'ndan sert tepki: Yazıklar olsun

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'ndan sert tepki: Yazıklar olsun

İlginizi Çekebilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan Yenikapı mitinginde konuşurken Melih Gökçek'ten dikkat çeken mesaj

Cumhurbaşkanı Erdoğan Yenikapı mitinginde konuşurken Melih Gökçek'ten dikkat çeken mesaj

Sakarya'da yavru köpeği öldüren zanlı tutuklandı!

Sakarya'da yavru köpeği öldüren zanlı tutuklandı!

E-Devlet'e bakınca hayatının şokunu yaşadı! Öldü sandığı babasını böyle buldu

E-Devlet'e bakınca hayatının şokunu yaşadı! Öldü sandığı babasını böyle buldu

Nuh’un Gemisi efsanesiyle ilgili araştırma raporu ortaya çıktı: Bu bir gemi oluşumu izi

Nuh’un Gemisi efsanesiyle ilgili araştırma raporu ortaya çıktı: Bu bir gemi oluşumu izi

Tekirdağ Çorlu’da gece yarısı markette patlama! Halk sokağa döküldü

Tekirdağ Çorlu’da gece yarısı markette patlama! Halk sokağa döküldü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kayıp kız Leyla Aydemir'in son görüntüleri ortaya çıktı!

Kayıp kız Leyla Aydemir'in son görüntüleri ortaya çıktı!

İçişleri Bakanlığı: 7'si sözde üst düzey 22 terörist öldürüldü

İçişleri Bakanlığı: 7'si sözde üst düzey 22 terörist öldürüldü

Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! Cuma gününe kadar sürecek

Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! Cuma gününe kadar sürecek

Uyurken üzerinden kamyon geçti!

Uyurken üzerinden kamyon geçti!

22. Dönem POMEM sınav giriş belgesi: Mülakat sınavı tarihi ve sınav yerleri sorgula!

22. Dönem POMEM sınav giriş belgesi: Mülakat sınavı tarihi ve sınav yerleri sorgula!

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! Askerlikte yeni model

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! Askerlikte yeni model

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.