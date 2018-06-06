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Cammu Keşmir'de şiddet olaylarında son üç haftada 36 kişi öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.06.2018 12:40 | Son Güncelleme

Cammu Keşmir'de şiddet olaylarında son üç haftada 36 kişi öldü

Hindistan kontrolündeki Cammu Keşmir bölgesinde çatışma ve saldırılarda son üç haftada 36 kişinin öldüğü bildirildi.

"The Economic Times" gazetesinin haberinde, Cammu Keşmir'de son 20 günde 16 direnişçi, 10 sivil ve 10 askerin öldüğü kaydedildi.

Bölgede ayrıca 15 el bombalı saldırı düzenlendiği ve bu saldırılarda en az 40 kişinin yaralandığı belirtildi.

- Keşmir sorunu

İngiltere 1947'de Hindistan'dan çekilirken prenslikle yönetilen Keşmir'i, Hindistan veya Pakistan ile birleşme konusunda serbest bıraktı. Prenslikler genellikle kimlik yapılarına uygun tercihler yaptı ancak Cammu Keşmir prensi, nüfusunun yüzde 90'ı Müslüman olan bölgenin Ekim 1947'de Hindistan ile birleşmesine karar verdi.

Müslüman Keşmir halkı, Hindistan ile birleşmeye karşı çıktı. Pakistan ve Hindistan'ın bölgeye asker göndermesinin ardından iki ülke arasındaki ilk savaş 1947'de Keşmir yüzünden yaşandı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) 1948'den itibaren aldığı kararlarla Keşmir'in askerden arındırılmasını ve bölgede plebisit (halk oylaması) yapılmasını öngördü.

Hindistan, Pakistan kontrolündeki Keşmir'i de kendi toprağı ilan etti. Pakistan ise Keşmirlilerin kendi kaderini tayin hakkı olduğunu, BMGK kararlarında öngörülen plebisitin yapılmasını savundu.

Keşmir'in halen yüzde 45'i Hindistan'ın, yüzde 35'i Pakistan'ın ve yüzde 20'si de Çin'in kontrolünde bulunuyor.

Pakistan, Keşmir'in özel statüyle yönettiği bölümünü "Azad Keşmir", Hindistan yönetimindeki kesimini ise "işgal altındaki Keşmir" şeklinde adlandırıyor. Hindistan'da "Cammu Keşmir" olarak isimlendirilen bölge, ülkede Müslümanların çoğunlukta olduğu tek eyalet durumunda bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Hindistan Keşmir saldırı

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