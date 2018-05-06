Cammu Keşmir'deki çatışmalar

SRINAGAR (AA) - Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde, güvenlik güçleri ile bağımsızlık yanlısı direnişçiler arasında çıkan çatışmada 5 direnişçi ve bir sivil hayatını kaybetti.

Polis yetkilileri, direnişçilerin Shopian bölgesinde bir evde saklandığına dair ihbarda bulunulduğunu belirterek, emniyet güçlerinin bölgeyi güvenlik çemberine aldığını kaydetti.

Direnişçilerle güvenlik güçleri arasında silahlı çatışma çıktığını söyleyen yetkililer, çatışmada 5 direnişçi ve bir sivilin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Çatışma sırasında en az 14 sivilin yaralandığı ifade edildi.

Cammu Keşmir'de dün yaşanan çatışmada 3 direnişçi ve bir sivil hayatını kaybetmişti.

- Keşmir sorunu

İngiltere 1947'de Hindistan'dan çekilirken, prenslik şeklinde yönetilen Cammu Keşmir'i Hindistan ya da Pakistan ile birleşme konusunda serbest bıraktı. Nüfusunun yüzde 90'ı Müslüman olan Cammu Keşmir'in prensi, Pakistan yerine Hindistan ile birleşme kararı verdi. Karara Müslüman Keşmir halkı karşı çıktı. Pakistan ve Hindistan'ın bölgeye asker göndermesiyle taraflar 1947'de ilk kez savaştı. İki ülke yine aynı nedenle 1965 ve 1999'da savaşa girdi.