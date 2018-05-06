Cammu Keşmir'deki çatışmalar

SRINAGAR (AA) - Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde, güvenlik güçleri ile bağımsızlık yanlısı direnişçiler arasında çıkan çatışmada 5 direnişçi ve bir sivil hayatını kaybetti.
Polis yetkilileri, direnişçilerin Shopian bölgesinde bir evde saklandığına dair ihbarda bulunulduğunu belirterek, emniyet güçlerinin bölgeyi güvenlik çemberine aldığını kaydetti.
Direnişçilerle güvenlik güçleri arasında silahlı çatışma çıktığını söyleyen yetkililer, çatışmada 5 direnişçi ve bir sivilin yaşamını yitirdiğini bildirdi.
Çatışma sırasında en az 14 sivilin yaralandığı ifade edildi.
Cammu Keşmir'de dün yaşanan çatışmada 3 direnişçi ve bir sivil hayatını kaybetmişti.
- Keşmir sorunu
İngiltere 1947'de Hindistan'dan çekilirken, prenslik şeklinde yönetilen Cammu Keşmir'i Hindistan ya da Pakistan ile birleşme konusunda serbest bıraktı. Nüfusunun yüzde 90'ı Müslüman olan Cammu Keşmir'in prensi, Pakistan yerine Hindistan ile birleşme kararı verdi. Karara Müslüman Keşmir halkı karşı çıktı. Pakistan ve Hindistan'ın bölgeye asker göndermesiyle taraflar 1947'de ilk kez savaştı. İki ülke yine aynı nedenle 1965 ve 1999'da savaşa girdi.
Keşmir'in yüzde 45'i Hindistan, yüzde 35'i de Pakistan'ın kontrolüne girdi. Bölgenin yüzde 20'sine ise Çin hakim. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 1948'den itibaren aldığı kararlarla Keşmir'in askerden arındırılması ve geleceğinin halk oyuyla belirlenmesini öngördü.
Hindistan, Pakistan'ın özel statüyle yönettiği "Azad Keşmir"i de kendi toprağı kabul ediyor. İslamabad yönetimi ise BMGK kararlarının uygulanmasını istiyor.
Hindistan'da "Cammu Keşmir" adıyla bilinen idari birim, ülkede Müslüman nüfusun çoğunlukta bulunduğu tek eyalet durumunda.
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