Cammu-Keşmir'deki çatışmalar

SRİNAGAR (AA) - Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde, güvenlik güçleri ile bağımsızlık yanlısı direnişçiler arasında hafta sonu çıkan çatışmalar sırasında Hint askerlerin vurduğu gencin yaşamını yitirdiği bildirildi.
Polis ve görgü tanıkları, Shopian bölgesinde çıkan çatışmalar sırasında pazar günü vurulan gencin, Srinagar'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdiğini açıkladı.
Gencin ölüm haberi üzerine sokağa dökülen köylülerin askeri bir kampa taşlarla saldırdığı, askerlerin köylülere müdahalesi sırasında ilk belirlemelere göre 4 kişinin yaralandığı belirtildi.
Yerel emniyet yetkilisi Nazir Ahmed de dün gece ailesiyle Narbal köyü yakınındaki tatil beldesine giden, Tamil Nadu eyaletinden 22 yaşındaki bir Hint turistin, bindikleri taksiye atılan taşın başına isabet etmesi üzerine hayatını kaybettiğini söyledi.
Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde hafta sonu güvenlik güçleri ile bağımsızlık yanlısı direnişçiler arasında çıkan çatışmalarda 5 direnişçi ve 5 sivil hayatını kaybetmişti.
- Keşmir sorunu
İngiltere, 1947'de Hindistan'dan çekilirken, prenslik şeklinde yönetilen Cammu Keşmir'i Hindistan ya da Pakistan ile birleşme konusunda serbest bıraktı. Nüfusunun yüzde 90'ı Müslüman olan Cammu Keşmir'in prensi, Pakistan yerine Hindistan ile birleşme kararı verdi. Karara Müslüman Keşmir halkı karşı çıktı. Pakistan ve Hindistan'ın bölgeye asker göndermesiyle taraflar 1947'de ilk kez savaştı. İki ülke yine aynı nedenle 1965 ve 1999'da savaşa girdi.
Keşmir'in yüzde 45'i Hindistan, yüzde 35'i de Pakistan'ın kontrolüne girdi. Bölgenin yüzde 20'sine ise Çin hakim. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 1948'den itibaren aldığı kararlarla Keşmir'in askerden arındırılması ve geleceğinin halk oyuyla belirlenmesini öngördü.
Hindistan, Pakistan'ın özel statüyle yönettiği "Azad Keşmir"i de kendi toprağı kabul ediyor. İslamabad yönetimi ise BMGK kararlarının uygulanmasını istiyor.
Hindistan'da "Cammu Keşmir" adıyla bilinen idari birim, ülkede Müslüman nüfusun çoğunlukta bulunduğu tek eyalet durumunda.
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