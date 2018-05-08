HABER

Cammu-Keşmir'deki çatışmalar

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2018 13:41 | Son Güncelleme

Hint askerlerin pazar günü vurduğu genç öldü - Bindiği taksiye atılan taşın isabet ettiği bir Hint turist yaşamını yitirdi

SRİNAGAR (AA) - Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde, güvenlik güçleri ile bağımsızlık yanlısı direnişçiler arasında hafta sonu çıkan çatışmalar sırasında Hint askerlerin vurduğu gencin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Polis ve görgü tanıkları, Shopian bölgesinde çıkan çatışmalar sırasında pazar günü vurulan gencin, Srinagar'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Gencin ölüm haberi üzerine sokağa dökülen köylülerin askeri bir kampa taşlarla saldırdığı, askerlerin köylülere müdahalesi sırasında ilk belirlemelere göre 4 kişinin yaralandığı belirtildi.

Yerel emniyet yetkilisi Nazir Ahmed de dün gece ailesiyle Narbal köyü yakınındaki tatil beldesine giden, Tamil Nadu eyaletinden 22 yaşındaki bir Hint turistin, bindikleri taksiye atılan taşın başına isabet etmesi üzerine hayatını kaybettiğini söyledi.

Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde hafta sonu güvenlik güçleri ile bağımsızlık yanlısı direnişçiler arasında çıkan çatışmalarda 5 direnişçi ve 5 sivil hayatını kaybetmişti.

- Keşmir sorunu

İngiltere, 1947'de Hindistan'dan çekilirken, prenslik şeklinde yönetilen Cammu Keşmir'i Hindistan ya da Pakistan ile birleşme konusunda serbest bıraktı. Nüfusunun yüzde 90'ı Müslüman olan Cammu Keşmir'in prensi, Pakistan yerine Hindistan ile birleşme kararı verdi. Karara Müslüman Keşmir halkı karşı çıktı. Pakistan ve Hindistan'ın bölgeye asker göndermesiyle taraflar 1947'de ilk kez savaştı. İki ülke yine aynı nedenle 1965 ve 1999'da savaşa girdi.

Keşmir'in yüzde 45'i Hindistan, yüzde 35'i de Pakistan'ın kontrolüne girdi. Bölgenin yüzde 20'sine ise Çin hakim. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 1948'den itibaren aldığı kararlarla Keşmir'in askerden arındırılması ve geleceğinin halk oyuyla belirlenmesini öngördü.

Hindistan, Pakistan'ın özel statüyle yönettiği "Azad Keşmir"i de kendi toprağı kabul ediyor. İslamabad yönetimi ise BMGK kararlarının uygulanmasını istiyor.

Hindistan'da "Cammu Keşmir" adıyla bilinen idari birim, ülkede Müslüman nüfusun çoğunlukta bulunduğu tek eyalet durumunda.

Adalet Bakanı Gül'den İnce-Demirtaş açıklamasıAdalet Bakanı Gül'den İnce-Demirtaş açıklaması
Fatih Portakal cumhurbaşkanı adaylarını düelloya davet etti! Fatih Portakal cumhurbaşkanı adaylarını düelloya davet etti!
Kritik uyarı: Bu yaz ve sonbahara dikkatKritik uyarı: Bu yaz ve sonbahara dikkat
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Cammu Keşmir Hindistan

En Çok Okunan Haberler

İşte Türkiye'nin ilk +18 oteli! Akın akın geliyorlar

İşte Türkiye'nin ilk +18 oteli! Akın akın geliyorlar

Fenerbahçe'de istifa şoku!

Fenerbahçe'de istifa şoku!

Survivor'da birleşme partisi öncesinde kim elendi? 7 Mayıs 2018 toplu sms oylaması sonuçları

Survivor'da birleşme partisi öncesinde kim elendi? 7 Mayıs 2018 toplu sms oylaması sonuçları

AK Partili Faruk Çelik'in Twitter hesabından yapılan paylaşıma büyük tepki

AK Partili Faruk Çelik'in Twitter hesabından yapılan paylaşıma büyük tepki

Ahmet Takan yazdı: Erbakan imzaladı, Erdoğan arşive attı

Ahmet Takan yazdı: Erbakan imzaladı, Erdoğan arşive attı

Muharrem İnce'yle ilgili flaş iddia! '15 Temmuz'da iyi ki devletin başında Erdoğan vardı'

Muharrem İnce'yle ilgili flaş iddia! '15 Temmuz'da iyi ki devletin başında Erdoğan vardı'

İlginizi Çekebilir

FETÖ firarisi Hakan Şükür'ün sözleri merak uyandırdı

FETÖ firarisi Hakan Şükür'ün sözleri merak uyandırdı

Avukat Sibel Sevinç Deveci FETÖ'den gözaltına alındı

Avukat Sibel Sevinç Deveci FETÖ'den gözaltına alındı

Meral Akşener, Muharrem İnce ile görüşmesini iptal etti

Meral Akşener, Muharrem İnce ile görüşmesini iptal etti

15 Temmuz gazisi Cumali İbin AK Parti milletvekili aday adaylığından istifa etti!

15 Temmuz gazisi Cumali İbin AK Parti milletvekili aday adaylığından istifa etti!

Salih Mirzabeyoğlu'nun beyin ölümü gerçekleşti!

Salih Mirzabeyoğlu'nun beyin ölümü gerçekleşti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İki kardeşi evlerinden kaçırdılar!

İki kardeşi evlerinden kaçırdılar!

MİT paketledi! Skandallar art arda ortaya çıktı

MİT paketledi! Skandallar art arda ortaya çıktı

Naim Süleymanoğlu'nun mezarının açılmasına karar verildi!

Naim Süleymanoğlu'nun mezarının açılmasına karar verildi!

Alparslan Kuytul: Büyük suç işlemişim!

Alparslan Kuytul: Büyük suç işlemişim!

Ramazan bayramı ne zaman, kaç gün tatil? 2018 Ramazan ne zaman başlıyor? İlk oruç hangi gün?

Ramazan bayramı ne zaman, kaç gün tatil? 2018 Ramazan ne zaman başlıyor? İlk oruç hangi gün?

On Numara sonuçları 7 Mayıs: Bu sefer tek kişiye!

On Numara sonuçları 7 Mayıs: Bu sefer tek kişiye!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.