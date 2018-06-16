Cammu Keşmir'deki çatışmalar

SRINAGAR (AA) - Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde, bağımsızlık yanlısı protestocuların bayram namazının ardından düzenledikleri barışçıl gösteride, Hindistan askerlerinin müdahalesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Polis, Anantnag bölgesinde kılınan bayram namazının ardından düzenlenen bağımsızlık yanlısı gösteriye Hindistan askerlerinin göz yaşartıcı gazla müdahale etmesi sonucu göstericilerin güvenlik güçlerine taş attığını öne sürdü.

Hindistan askerlerinin göstericilere ateş açması sonucu yaralanan en az 17 kişiden birinin, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği bildirildi.

Bayram namazının ardından Cammu Keşmir'in, Srinagar dahil çeşitli yerlerinde düzenlenen protesto gösterilerine askerlerin müdahale ettiği öğrenildi.

- Keşmir sorunu

İngiltere, 1947'de Hindistan'dan çekilirken, prenslik şeklinde yönetilen Keşmir’i Hindistan ya da Pakistan ile birleşme konusunda serbest bıraktı. Nüfusunun yüzde 90'ı Müslüman olan Keşmir halkı, 1947'de Pakistan'a katılmaktan yana tavır alsa da dönemin prensi, Hindistan'la birleşmeye karar verdi. Karara Müslüman Keşmir halkı karşı çıktı. Pakistan ve Hindistan'ın bölgeye asker göndermesiyle taraflar 1947'de ilk kez savaştı. İki ülke arasında yine aynı nedenle 1965 ve 1999'da savaş çıktı.