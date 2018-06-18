Cammu Keşmir'deki şiddet olayları

Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde Hindistan askerleri ile direnişçiler arasında çıkan çatışmada 2 direnişçinin öldüğü bildirildi.

Hindistan İçişleri Bakanlığının, dün, ramazan ayı başında duyurulan, Cammu Keşmir'deki operasyonların askıya alınması kararının sona erdiğini açıklamasının ardından Bandipora bölgesindeki Panar ormanında güvenlik güçleri operasyon düzenledi.

Operasyonda çıkan çatışmada 2 direnişçi hayatını kaybetti.

Hindustan Times'ın haberine göre, askeri bir sözcü, "Devam eden operasyonda bugün 2 direnişçi daha öldü. Daha önce, 14 Haziran'da da 2 direnişçi ölmüştü. Şimdiye kadar 4 direnişçi öldürüldü. Operasyon sürüyor." ifadesini kullandı.

Yerel medyada yer alan haberde de yetkililer, Cammu Keşmir'de ramazan ayında operasyonların durdurulması kararına rağmen çok sayıda saldırı düzenlendiğini belirtmişti. Saldırılarda aralarında direnişçilerin de bulunduğu 41 kişinin öldüğünü kaydeden yetkililer, bu saldırılar sırasında 62 sivilin ve 29 askeri personelin de yaralandığını bildirmişti.