Çamur banyoları turistlerin vazgeçilmezi oldu

Yaz sezonunda günde yaklaşık bin yerli ve yabancı turistin geldiği kaplıcalardaki çamur, cilt hastalıklarına iyi geldiğine ve cildi güzelleştirdiğine inanıldığı için "güzellik çamuru" olarak adlandırılıyor.

Antalya, Marmaris ve Fethiye'den otobüslerle gelen turistler Dalyan Kanalında bindikleri teknelerle Köyceğiz Sultaniye Kaplıcalarına ulaşıyor. Köyceğiz'de sabahın erken saatlerinde hareket eden günübirlik tur tekneleri de ilçeden aldıkları turistleri bölgeye taşıyor.

Kapalı ve açık havuzları bulunan Sultaniye Kaplıcalarına turistler, Köyceğiz ve Dalyan'dan hareket eden günübirlik teknelerle geliyor. Kaplıcalara Köyceğiz ilçesinden de karayolu ile ulaşım sağlanıyor.

İlçeye adını veren Köyceğiz Gölü'nün güneybatı kıyısında bulunan ve mineral değerleri açısından Türkiye'nin nadir kaplıcalarından biri olduğu belirtilen Sultaniye Kaplıcaları, şifalı sularının yanında çamur banyosuyla da öne çıkıyor.

DURMUŞ GENÇ - Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde binlerce yıldır kullanılan Sultaniye Kaplıcaları ve çamur banyoları yabancı turistlerin de ilgi odağı oldu.

-"Yılda 60 bin turist çamur banyosuna geliyor"

Köyceğiz Belediyesi Sultaniye Kaplıcaları Sorumlu Müdürü İbrahim Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sultaniye Kaplıcalarının tarihinin 2 bin yıl öncesine dayandığını, bölgede su altında ve yer üstünde çok sayıda tarihi yapı bulunduğunu söyledi.

Çamur banyosu ve kaplıcaların 39-40 derece sıcaklığı ve mineral zenginliği ile dikkati çektiğini anlatan Yıldırım, dünyada en etkili iki kaplıcadan biri olan Sultaniye Kaplıcalarının, radyoaktif özelliği dolayısıyla Endonezya'daki kaplıcalardan sonra ikinci sırada yer aldığını belirtti.

Bu özelliği ile ziyaretçilerin bölgeyi tercih ettiğini ifade eden Yıldırım, "Kaplıcalara ve çamur banyolarına Rus ve İngiliz turistler büyük ilgi gösteriyor. Yılda yaklaşık 60 bin kişi buraya geliyor." dedi.

Sultaniye Kaplıcalarının milattan önce 100 yıllarında Kaunoslular'ca kullanıldığının bilindiğini aktaran Yıldırım, bölgenin daha sonra Romalılar döneminde hastane haline getirildiğini ve girişine "Tanrılar adına buraya ölüm giremez" yazıldığını, Ölemez Dağı'nın da ismini buradan aldığını bildirdi.