HABER

Çamur banyosuna yoğun ilgi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2018 11:18 | Son Güncelleme

MUĞLA'nın Ortaca ilçesine bağlı Dalyan Mahallesi'ndeki dünyaca ünlü çamur banyoları yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor.

Çamur banyosuna yoğun ilgi

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA'nın Ortaca ilçesine bağlı Dalyan Mahallesi'ndeki dünyaca ünlü çamur banyoları yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor.
Kaunos Antik Kenti'nin sınırlarında bulunan, Ortaca'ya bağlı Dalyan Mahallesi'ni, her yıl binlerce turist ziyaret ediyor. İztuzu Plajı, Kaya Mezarları ve caretta carettalarıyla ünlü Dalyan'a gelen turistler, çamur banyolarına da giriyor. Dalyan Mahallesi'ndeki çamur banyolarına yerli ve yabancı turistler yoğun ilgi gösteriyor. Çamura bulanarak adeta canlı heykel haline gelen turistler, duşlarda üzerlerindeki çamuru temizledikten sonra sıcaklığı 39 derece olan kükürt, klörür, sodyum, hidrojensülfür ve florür içeren suyla dolu kaplıca havuzuna giriyor. Deniz ve tatlı su arasında bulunan, yaklaşık 4 bin 500 metre uzunluğundaki, caretta caretta türü deniz kaplumbağalarının yumurtalarını bıraktıkları kumsallardan biri olan İztuzu Plajı'nda denizin tadını da çıkartan turistler de, tarihi Kral Mezarları manzarası eşliğinde tekne turuna katılıyor. Protein deposu mavi yengeçten tüketen turistler, lezzeti nedeniyle yoğun ilgi gösteriyor.

FOTOĞRAFLI

Çamur banyosuna yoğun ilgiÇamur banyosuna yoğun ilgiÇamur banyosuna yoğun ilgiÇamur banyosuna yoğun ilgi

PARTNERBodrum'un ateşini yükseltti!Bodrum'un ateşini yükseltti!
Türk dağcılar, Afrika'nın en yüksek zirvesine tırmandıTürk dağcılar, Afrika'nın en yüksek zirvesine tırmandı
Sivas'ta işçileri taşıyan minibüs traktöre çarptı!Sivas'ta işçileri taşıyan minibüs traktöre çarptı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Memur ve emeklinin Temmuz 2018 zam oranı belli oldu

Memur ve emeklinin Temmuz 2018 zam oranı belli oldu

Survivor'da aşk bombası! Birsen Bekgöz ile Nihat Doğan sevgili oldu

Survivor'da aşk bombası! Birsen Bekgöz ile Nihat Doğan sevgili oldu

Yılmaz Özdil'den çok sert Muharrem İnce yazısı: Benim hakkımda 'şerefsiz oğlu şerefsiz' dedi

Yılmaz Özdil'den çok sert Muharrem İnce yazısı: Benim hakkımda 'şerefsiz oğlu şerefsiz' dedi

Ağrı'da dün cansız bedeni bulunan küçük Leyla toprağa verildi

Ağrı'da dün cansız bedeni bulunan küçük Leyla toprağa verildi

İşte Devlet Bahçeli'nin ilk teklifi!

İşte Devlet Bahçeli'nin ilk teklifi!

Muharrem İnce kaçırıldı mı? İnce'nin ispata çağırdığı yazardan olay yanıt

Muharrem İnce kaçırıldı mı? İnce'nin ispata çağırdığı yazardan olay yanıt

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
'24 Haziran gecesi Devlet Bahçeli, Muharrem İnce'yi aradı'

'24 Haziran gecesi Devlet Bahçeli, Muharrem İnce'yi aradı'

Sivas'ta işçileri taşıyan minibüs traktöre çarptı!

Sivas'ta işçileri taşıyan minibüs traktöre çarptı!

İstanbul Esenyurt'ta Suriye uyruklu bir kişi su kanalına düştü

İstanbul Esenyurt'ta Suriye uyruklu bir kişi su kanalına düştü

Hükümet'ten son dakika Alaattin Çakıcı açıklaması

Hükümet'ten son dakika Alaattin Çakıcı açıklaması

AK Parti'den son dakika erken seçim ve cinsel istismar düzenlemesi açıklaması

AK Parti'den son dakika erken seçim ve cinsel istismar düzenlemesi açıklaması

Uyuşturucudan kurtulmak için hapse girmek istiyor

Uyuşturucudan kurtulmak için hapse girmek istiyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.