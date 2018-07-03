Çamur banyosuna yoğun ilgi

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA'nın Ortaca ilçesine bağlı Dalyan Mahallesi'ndeki dünyaca ünlü çamur banyoları yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor.

Kaunos Antik Kenti'nin sınırlarında bulunan, Ortaca'ya bağlı Dalyan Mahallesi'ni, her yıl binlerce turist ziyaret ediyor. İztuzu Plajı, Kaya Mezarları ve caretta carettalarıyla ünlü Dalyan'a gelen turistler, çamur banyolarına da giriyor. Dalyan Mahallesi'ndeki çamur banyolarına yerli ve yabancı turistler yoğun ilgi gösteriyor. Çamura bulanarak adeta canlı heykel haline gelen turistler, duşlarda üzerlerindeki çamuru temizledikten sonra sıcaklığı 39 derece olan kükürt, klörür, sodyum, hidrojensülfür ve florür içeren suyla dolu kaplıca havuzuna giriyor. Deniz ve tatlı su arasında bulunan, yaklaşık 4 bin 500 metre uzunluğundaki, caretta caretta türü deniz kaplumbağalarının yumurtalarını bıraktıkları kumsallardan biri olan İztuzu Plajı'nda denizin tadını da çıkartan turistler de, tarihi Kral Mezarları manzarası eşliğinde tekne turuna katılıyor. Protein deposu mavi yengeçten tüketen turistler, lezzeti nedeniyle yoğun ilgi gösteriyor.

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