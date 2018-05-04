Çamura saplanan ineği itfaiye kurtardı

MERSİN, (DHA)- MERSİN'in Silifke ilçesinde, çamura saplanan inek, itfaiye ekibi tarafından kurtarıldı.

Silifke ilçesi Çeltik Mahallesinde Mustafa Şimşek'in otlattığı inek, çamura saplandı. Şimşek, uzun uğraşlar sonucu hayvanı çıkaramayınca, itfaiyeden yardım istedi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, ineği kurtarmak için çalışma başlattı. İş makinesiyle bulunduğu yerden çekilerek çıkarılan inek, sahibine teslim edildi

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