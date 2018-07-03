Çamura saplanan inekleri itfaiye kurtardı

Kuluncak ilçesinde otlamak için meraya çıkan ve çamura saplanan iki inek, itfaiye ekiplerince mahsur kaldıkları yerden çıkarıldı.
Karaçayır Mahallesi'nde yaşayan Ali Şekerci, ineklerini Sincanlı Boğazı mevkisinde otlatmaya çıkardı. İnekler, otlandıkları sırada çamura saplandı.
Bir süre hayvanlarını kurtarmak için çabalayan Şekerci, başarılı olamayınca durumu Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen ve yaklaşık 20 dakikalık çalışma sonrası inekleri kurtaran ekipler, hayvanları sahibine teslim etti.
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