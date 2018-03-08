Çamurun içinde bu halde bulundu

Edinilen bilgiye göre, madde bağımlısı olduğu ileri sürülen F.D. Halitpaşa Mahallesi Ara Sokak’ta karanlık bir yerde 8 yerinden bıçaklanarak çamura atılmış vaziyette polis tarafından bulundu. F.D.’nin cansız bedeni yapılan incelemenin ardından Kafkas Üniversitesi Eğitim Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
OLAYIN FAİLLERİ 2 SAAT İÇİNDE YAKALANDI
Olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın faillerinin peşine düştü. Cinayet Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmada, yaklaşık 2 saat sonra olayın şüphelileri K.Ö, A.Ö, B.Ö. ve C.N’ye ulaştı. Polis, düzenlediği operasyonda olayın şüphelilerini gözaltına alarak Asayiş Şube Müdürlüğüne getirdi.
8 YERİNDEN BIÇAKLANARAK ÇAMURA ATILDI
Öte yandan madde bağımlısı olduğu iddia edilen F.D.'nin kalçadan 5, göğsünden 3 olmak üzere toplam 8 bıçak darbesi aldığı belirlendi. 4 kişinin gözaltına alındığı olayla ilgili tahkikatın devam ettiği öğrenildi.
İHA
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