Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, Ünye’ye 4 altın yıl yaşattıklarını söyledi.

Ünye Belediyesi, Ordu Dernekler Federasyonu ve Ünye Dernekler Federasyonu is birliği ile düzenlenen 4. Ünyeliler Buluşması İstanbul’da bir otelde gerçekleşti. Toplantıda konuşan Ünye Dernekler Federasyonu Başkanı Av. Koray Maral, ”Ünye bugün dördüncüsünü gerçekleştirdiği istişare ve bilgilendirme toplantısı ile bir araya geldi. Bu gün burada derneklerin bir arada olmasından çok bu toplumun katılımcıların birlik ve beraberliğimize sahip çıktığını gösteriyor.Ünye bu gün bir sınıf atlamış, Karadeniz’de yerini ayrı bir noktaya taşımıştır. Ünye Ordu’nun ve Karadeniz’in kalben incisi ayrı bir şehridir. Bizlerin birlikteliği anlamında bağımızın bir parçası bütünlüğümüzün sembolü Belediye Başkanımız Ahmet Çamyar’a bugün Ünye’ye ne kadar uzak olsak da bizleri kendi idaresi gibi gören bir belediye yönetimine teşekkür ediyorum" dedi.

Ordu Dernekler Federasyonu Başkanı Celalettin Dervişiğlu, ”Ordu Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği 15 program arasında Ünyemizin de olması dört yılın başarılarla dolu olduğunu gösteriyor. Her yıl daha kapsamlı düzenlediğimiz etkinliklerimizle bundan sonra daha kapsamlı hale getireceğiz. Bugünün birlikteliğini hepimize borçluyuz" diye konuştu.

AK Parti Ünye İlçe Başkanı Hüseyin Tavlı, ”Milletvekillerinizin destekleriyle gerçekleşen Ünye’ye kazandırılan hizmetler doğrultusunda bugün başkanımız Ahmet Çamyar’a ve hizmetin geliş noktasından vatandaşa kazandırılması noktasına kadar emeği geçen herkese teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

30 Mart 2014 tarihinden itibaren slayt gösterisi ile hizmetlerin anlatıldığı programda, Yalı Kilisesi, Bakırcılar Arastası, Orta Çarşı, Kadılar Yokuşu, Saray Hamamı, Yaşayan Kültürel Miras Müzesi, Belediye Konuk Evi, Ünye Kalesi,Kefeli Han, Süleymanpaşa Sarayı gibi Ünye’ye kazandırılan hizmetler anlatıldı.