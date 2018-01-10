Can Ataklı yazdı: Baskın seçim HDP’yi bekliyor

Sözcü gazetesi yazarı Can Ataklı, bugün kaleme aldığı 'Baskın seçim HDP’yi bekliyor' başlıklı yazısında gündeme bomba gibi düşecek bir iddiada bulundu.

İşte Ataklı'nın yazısındaki ilgili o bölüm;

Başta AKP genel başkanı olmak üzere bazı AKP’li önde gelen isimler “erken seçim”sözünü duyduklarında hemen yalanlama yarışına giriyorlar. Resmi beyanlar hep bu yönde; “Seçimler zamanında yapılacak, erken seçim için bir gerek yok.” Oysa gerçekbu değil. Ankara’daki saraydan iyi haber alan bazı kaynaklarıma göre hiç beklenmeyen bir zamanda baskın seçim yapılabilir. Bu köşenin sürekli okurları baskın seçimle ilgili tahminlerimi daha önce de yazdığımı bileceklerdir. Ben henüz 2017 bitmeden bir seçime gidileceğini de tahmin ediyordum Ancak her seferinde AKP’yi ve özellikle Erdoğan’ı büyüten yeni gelişmeler oldu ve seçim ertelendi. Saraydaki kaynağım “Erdoğan’ın gözü anketlerde” dedi. Erdoğan’ın sürekli kamuoyu araştırması yaptırdığı bilinen bir gerçek. Ancak bu kez beklediği HDP’nin oy oranıymış. Şu anada kadar Erdoğan’ın masasına konan bütün araştırmalarda HDP’nin barajı aştığı görülüyormuş. HDP barajı aştıkça da AKP’nin Meclis’teki sayısal üstünlüğü darbe yiyor. Çünkü Güneydoğu bölgesinde iki parti var. HDP yüzde 10barajını geçtiği takdirde bu bölgeden 58 milletvekili çıkarıyor. Hele barajı geçtiği gibi 7 Haziran’daki sonucu yakalayabilirse bu rakam 75’e de varıyor. Ancak HDP baraj altı kalırsa aldığı bütün milletvekilleri bölgedeki diğer parti olan AKP’ye gidiyor. Ne CHP’nin ne de MHP ve İYİ Parti’nin bu bölgeden milletvekili çıkarması şimdilik pek mümkün görünmüyor. Eğer Erdoğan’ın hesabı tutar ve HDP yüzde 10 barajının altında kalırsa AKP diğer bölgelerde oy kaybetse bile Güneydoğu’dan gelecek fazladan 60’a yakın milletvekili ile anayasayı değiştirecek sayıya bile ulaşabilir.