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Can Ataklı yazdı: Baskın seçim HDP’yi bekliyor

GÜNCEL HABERLERİ | 10.01.2018 09:10 | Son Güncelleme 5 saat önce

Erken seçim iddialarına ilişkin en bomba iddialardan biri Sözcü gazetesi yazarı Can Ataklı'dan geldi. Ataklı, bugün kaleme aldığı 'Baskın seçim HDP’yi bekliyor' başlıklı yazısında, "Saraydaki kaynağım “Erdoğan’ın gözü anketlerde” dedi. Erdoğan’ın sürekli kamuoyu araştırması yaptırdığı bilinen bir gerçek. Ancak bu kez beklediği HDP’nin oy oranıymış" dedi.

Can Ataklı yazdı: Baskın seçim HDP’yi bekliyor

Sözcü gazetesi yazarı Can Ataklı, bugün kaleme aldığı 'Baskın seçim HDP’yi bekliyor' başlıklı yazısında gündeme bomba gibi düşecek bir iddiada bulundu.

İşte Ataklı'nın yazısındaki ilgili o bölüm;

Başta AKP genel başkanı olmak üzere bazı AKP’li önde gelen isimler “erken seçim”sözünü duyduklarında hemen yalanlama yarışına giriyorlar. Resmi beyanlar hep bu yönde; “Seçimler zamanında yapılacak, erken seçim için bir gerek yok.” Oysa gerçekbu değil. Ankara’daki saraydan iyi haber alan bazı kaynaklarıma göre hiç beklenmeyen bir zamanda baskın seçim yapılabilir. Bu köşenin sürekli okurları baskın seçimle ilgili tahminlerimi daha önce de yazdığımı bileceklerdir. Ben henüz 2017 bitmeden bir seçime gidileceğini de tahmin ediyordum Ancak her seferinde AKP’yi ve özellikle Erdoğan’ı büyüten yeni gelişmeler oldu ve seçim ertelendi. Saraydaki kaynağım “Erdoğan’ın gözü anketlerde” dedi. Erdoğan’ın sürekli kamuoyu araştırması yaptırdığı bilinen bir gerçek. Ancak bu kez beklediği HDP’nin oy oranıymış. Şu anada kadar Erdoğan’ın masasına konan bütün araştırmalarda HDP’nin barajı aştığı görülüyormuş. HDP barajı aştıkça da AKP’nin Meclis’teki sayısal üstünlüğü darbe yiyor. Çünkü Güneydoğu bölgesinde iki parti var. HDP yüzde 10barajını geçtiği takdirde bu bölgeden 58 milletvekili çıkarıyor. Hele barajı geçtiği gibi 7 Haziran’daki sonucu yakalayabilirse bu rakam 75’e de varıyor. Ancak HDP baraj altı kalırsa aldığı bütün milletvekilleri bölgedeki diğer parti olan AKP’ye gidiyor. Ne CHP’nin ne de MHP ve İYİ Parti’nin bu bölgeden milletvekili çıkarması şimdilik pek mümkün görünmüyor. Eğer Erdoğan’ın hesabı tutar ve HDP yüzde 10 barajının altında kalırsa AKP diğer bölgelerde oy kaybetse bile Güneydoğu’dan gelecek fazladan 60’a yakın milletvekili ile anayasayı değiştirecek sayıya bile ulaşabilir.

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Ankara’daki saraya yakın kaynağım “Erdoğan cumhurbaşkanının eskiden olduğu gibi yeniden parlamento tarafından seçilmesini ciddi ciddi düşünüyor” dedi. “Niye?” diye sorduğumda “Meclis’in seçmesi halinde cumhurbaşkanlığı tamamen garanti hale geliyor. Üstelik sayıyı tutturabilirse Anayasa’yı da değiştirerek 5 artı beş yerine 7 artı 7 sistemi de getirebilir. Erdoğan AKP’nin tek başına iktidar sayısını bulması halinde arzuladığı güce zaten kavuşacaktır. Halkın seçmesinde her şeye rağmen bir risk var. Erdoğan bu konuda ışığı görürse bir dakika bile tereddüt etmez” cevabını verdi. Son zamanlarda yapılan bazı “hizmetlere” açıklanan “projelere” ve dış dünyaya yönelik girişimlere baktığımda bunların birer seçim yatırımı oldukları ihtimalini düşünmek daha baskın çıkıyor.

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Recep Tayyip Erdoğan Sözcü Can Ataklı erken seçim HDP 2018

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Okuyucu Yorumları 13 yorum
AKP ye oy vermiş biri olarak yalan talan BOP taşeronu küresel güçlerin piyonlugu Türklüğü bölücülük sayan TÜRKLÜK düşmanları papa ile saray açip haburda pkkyi alkışlayan pyd koridor megrici milliyeti belirsizlere oy vermek ihanettir. InsAllah TÜRK Milletinin Birlik ve beraberligi AKŞENER ile sağlanacaktır.
MHP ve AK parti birlikte hareket ettikleri Referandumda %51 oy almışlardı farklı bir durumdu Yeni bir Sistem oylanıyordu ve Reisve Bahçeli ye oy verecek olanların bile bir kısmı ,Yeni sistem hakkındaki Tereddütleri sebebiyle "Hayır" oyu kullanmıştı Şimdi durum çok farklı MHP nin Baraj altında kalması die bir şey sadece algı operasyonu Reis %57 ile seçilir Siyasetin Gazla yürüdüğünü zannedenler ,Akşener ve Gül ü gazlamaya devam etsinler Sonucu görecekler ))
sözcü söylediyse hep hayel ürünü yalan haber kimse inanmıyor bu gazetenin yazdıklarına.
12 HAZİRAN 2018 E KADAR MERAL AKŞENER SEÇİME GİREMİYOR, ONU FIRSATA ÇEVİRECEKTİR, HDP KONUSUNDA HAKLI AYHAN BİLGEN HDP EŞ BAŞKANI OLURSA ODA MUHTEMELEN AKP Yİ DESTEKLEYECEKTİR. YANİ, AKP/MHP/HDP/HÜDAPAR KOOLİSYONU
Can ataklı Parlamenter sistem bitti cahil kalma az oku başkanlık sistemi geldi CB nını halk seçecek vekilleride halk seçecek 100 bin oy alamayan vekil olamayacak başkanlığa adaylığını koyan başkan olamazsa siyasi hayatı bitecek saraya yakın arkadaşında mı cahil chp adayını açıklasın dedi bahçeli hadi adayınızı görelim bu kadar cahil sanmazdım senide demekki sende refarandum seçimlerinde KK nın dediklerine takılıp kalmışssın yazık bir daha parlameneter sistem yok ona halk karar verdi bitti
sözcü yazıyorsa tamamı yalan.
Kürtler her seçimde akp ve erdoğanı kurtardı inş bu seçimde ders verirler.
Sürekli yalan dolan aspargas haber peşinde.inanmayın.
sözcü ve ataklı nın sözlerine birtek yorum tapılır “İT ÜRÜR, KERVAN YÜRÜR” .
CAN CİN MEYVE VEREN AGAC TAŞLANIR DOGRUMU
seçim 15 temmuz 2018 büyük ihtimal.. OHAL li olarak seçim yapılır RTE kaybederse vay güzel ülkemin haline ozaman..
cok bekler hdp baraj alti olmasini hatta akp politikalarindan dolayi artmistirdir batida ozellikle buyuksehirlerin cogunda belli bir oyu var
akp pili 2023 de biter. ülkede ihyamı olur afrikamı gibi bilemem
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