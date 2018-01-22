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Can Ataklı yazdı: 'Kar geliyor' haberlerinin kaynağı Meteoroloji değilmiş

GÜNCEL HABERLERİ | 22.01.2018 09:39 | Son Güncelleme 9 dakika önce

Meteoroloji'nin son günlerde yoğun olarak geçtiği 'kar geliyor' veya 'İstanbul için alarm' türü haberlerini gündeme getiren Sözcü gazetesi yazarı Can Ataklı, Meteoroloji Genel Müdürü İsmail Güneş'in kendisine yolladığı açıklamaya köşesinde yer verdi. Ataklı'nın yayınladığı açıklama gündeme bomba gibi düştü...

Can Ataklı yazdı: 'Kar geliyor' haberlerinin kaynağı Meteoroloji değilmiş

Sözcü gazetesi yazarı Can Ataklı, özellikle son haftalarda Meteoroloji'nin geçtiği 'kar' haberlerine yönelik bir yazı kaleme aldı. Ataklı, 'Kar geliyor' haberlerinin kaynağı Meteoroloji değilmiş" başlıklı yazısında herkesi şaşkına çevirecek bir açıklamaya yer verdi.

İşte Ataklı'nın yazısındaki ilgili o bölüm;

"Geçen hafta içinde yazdığım “Meteoroloji bıktırdı” başlıklı yazıma Meteoroloji Genel Müdürü İsmail Güneş’ten açıklama geldi. Söz konusu yazımda meteorolojinin sürekli “kar geliyor” veya “İstanbul için alarm” türü haberler verdiğini belirterek “Bu kez tahminler tutmuyor. Neden acaba?” diye sormuştum. Gelen açıklama çok ilginç çünkü genel müdür İsmail Güneş son bir hafta içinde bu tür tahminlere ilişkin hiçbir açıklama yapılmadığını belirtiyor. Açıklama aynen şöyle:

Meteoroloji’nin tahminleri şaştı! Hava durumu birkaç gün sonra…

Sayın CAN ATAKLI,

İstanbul için son 1 ay içerisinde (15.12.2017 – 17.01.2018 tarihleri arasında) günlük olarak yapılan tahminlerde sadece 14.01.2018 tarihinde yükseklerde yerel olarak karla karışık yağmur tahmini yapılmış olup; bunun dışında Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak, İstanbul için kar tahmini ve uyarısına yönelik olarak herhangi bir açıklama yapılmamıştır. Ancak, Basın aracılığıyla 15-20 gün öncesinden AKOM, üniversite öğretim görevlileri, Meteoroloji Mühendisleri Odası ve kendini Meteoroloji Uzmanı olarak tanıtan kişiler, yeteri kadar güncel meteorolojik bilgiye sahip olmadan açıklamalar yaparak, kamuoyunu yanlış yönlendirmektedirler. Bu kişiler, kendilerini meteoroloji uzmanı olarak tanıttıkları için bizim dışımızda yaptıkları bu değerlendirmeler Meteoroloji Genel Müdürlüğüne mal edilmektedir. MGM tarafından bir haftadan daha uzun bir süre için detaylı tahmin ve uyarı, basın, sosyal medya ve kamuoyu ile paylaşılmamaktadır. Göstermiş olduğunuz hassasiyetiniz için teşekkür ederiz. Bilgilerinize sunulur.

İsmail Güneş

Meteoroloji Genel Müdürü"

Meteoroloji'den son dakika kar uyarısı! İstanbul’a kar ne zaman yağacak
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Anahtar Kelimeler:
Meteoroloji Can Ataklı İsmail Güneş haber kar geliyor

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