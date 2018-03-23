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Çan Belediyesi’nden anlamlı hediye

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2018 12:22 | Son Güncelleme

Mübarek üç ayların başlangıcı olarak kutlanan Regaip Kandili nedeniyle Çan Belediyesi 13 ayrı noktada vatandaşlara gödek ikramı gerçekleştirdi.

Çan Belediyesi’nden anlamlı hediye

Mübarek üç ayların başlangıcı olarak kutlanan Regaip Kandili nedeniyle Çan Belediyesi 13 ayrı noktada vatandaşlara gödek ikramı gerçekleştirdi. Ayrıca ilçe mezarlığında vatandaşlara Yasin-i Şerif Kitabı da hediye edildi.
Çan Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilerek ikram edilen gödek, 13 ayrı noktada, 50 bin adet dağıtıldı. Vatandaşların Regaip Kandilini kutlayan Çan Belediye Başkanı Abdurrahman Kuzu, “Peygamberimizin hürmetine, Ümmet-i Muhammed’in ömürlerinin azlığından dolayı, ömrü çok olan diğer ümmetlerin yapmış oldukları ibadetlere muvaffak olabilsinler, aralarındaki farkı kapatabilsinler, Allah’ın (c.c.) rahmetine nail olabilsinler ve diye Rabbü’l-Âlemin, mukaddes yerleri, ayları, günleri ve geceleri yaratmış ve Muhammed Ümmetine hediye etmiştir. Bu zamanlar, geçmişin muhasebesini yaparak geleceğe azim ve enerji dolu bir şevkle atılmak için çok güzel bir imkândır. Allah Rasulü (s.a.v) Recep ayı girince şöyle dua ederdi: ‘Allah’ım! Recep ve Şaban’ı bizim için hayırlı ve bereketli yap ve bizi Ramazan’a ulaştır’ Sevgili Peygamberimiz (s.a.v.)’in mübarek dualarıyla şereflenmiş olan Recep, Şaban ve Ramazan ayları, insanların bir nebze olsun kendini bulduğu, manevi inşanın daha bir ivme kazandığı mümtaz vakitlerdir. Zira bu aylarda coşan ilahi rahmet ve feyz deryası, müminlerin gönüllerini huzur ve sükûna gark eder. Yediden yetmişe bütün Müslümanları kuşatan, kucaklayan ruhani hava bütün toplumu arındırır, adeta bütün sene boyunca biriken kiri üzerinden silkeler, temizler. Başı rahmet sonu bereket üç ayların başlangıcı olan Regaip Kandilinin bütün insanlığa rahmet ve huzur getirmesini Yüce Mevlâ’dan niyaz eder, hemşerilerimizin ve bütün İslam âleminin Regaip Kandilini tebrik ederim” açıklamasında bulundu.

Çan Belediyesi’nden anlamlı hediye

Çan Belediyesi’nden anlamlı hediye

Çan Belediyesi’nden anlamlı hediye

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