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Can dosta sıcak yuva

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2018 15:48 | Son Güncelleme

Osmangazi Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi ekipleri tarafından sokakta bulunan 3 aylık yavru sokak köpeği yeni sahibine kavuştu.Sokak hayvanlarının her türlü bakım ve tedavilerinin yapıldığı Osmangazi Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi, can dostları aynı zamanda sıcak birer yuvaya kavuşturuyor.

Can dosta sıcak yuva

Osmangazi Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi ekipleri tarafından sokakta bulunan 3 aylık yavru sokak köpeği yeni sahibine kavuştu.
Sokak hayvanlarının her türlü bakım ve tedavilerinin yapıldığı Osmangazi Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi, can dostları aynı zamanda sıcak birer yuvaya kavuşturuyor. Barınak ekipleri tarafından sokakta bulunan 3 aylık yavru sokak köpeği, Kazım Arslan isimli hayvan sever vatandaş tarafından sahiplenildi. Barınakta yeni can dostu ile buluşan vatandaş, sevimli köpeğin bakımını üstlendi. Arslan, insanların pet shoplardan hayvan satın aldıklarını, ancak bir müddet sonra bakımı zor gelerek sokağa bıraktıklarını ifade ederek, barınaklardan hayvan sahiplenilmesinin önemine vurgu yaptı.

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