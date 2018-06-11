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Can Dündar'dan gurbetçi gence "hakaret" davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2018 19:04 | Son Güncelleme

Can Dündar'ın geçen yıl Strazburg'da bir kafede kendisine tepki gösteren Ahmet Bütün'ü, mahkemeye verdiği ortaya çıktı

PARİS (AA) - MİT tırları davasının firari sanığı Can Dündar'ın, geçen yıl Strazburg'da bir kafede otururken kendisine tepki gösteren gurbetçi gence hakaret davası açtığı ortaya çıktı.

Fransa'nın Strazburg kentinde yaşayan Ahmet Bütün, Can Dündar tarafından mahkemeye verildiğini açıkladı.

Bütün, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, geçen yıl Strazburg'da bir kafede tepki gösterdiği Dündar'ın avukatları tarafından hakkında dava açıldığını ve 20 Haziran'da mahkemeye çıkacağını duyurdu.

AA muhabirine bilgi veren Bütün, olay günü karşılaştığı Dündar'a sadece soru sorduğunu, kısa bir tartışmanın ardından olayın kapandığını düşündüğünü ifade etti.

Hakkında açılan dava ile ilgili tebligat aldığını kaydeden Bütün, Can Dündar'ın "Hakaret ve özel hayata müdahale gerekçesiyle 1 avro tazminat ve 1500 avro hukuk masraflarını karşılama talebinde" bulunduğunu söyledi.

Mahkemeye çağrılması karşısında çok şaşırdığını belirten Bütün, "Her fırsatta ifade özgürlüğünü öne süren bu şahıs, söz konusu bizim ifade özgürlüğümüz olunca tahammül edemiyor. Bir kez daha ne kadar iki yüzlü olduğunu öğrenmiş olduk." dedi.

- Fransalı Türkler de tepkili

Dündar'ın dava açmasına tepki gösteren Uluslararası Adalet ve Eşitlik Konseyi (COJEP), Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) ve Mevlevi Cevheri Derneği ile Strazburg'da yaşayan çok sayıda Türk vatandaşı da Bütün'e destek olmak için duruşmaya katılma kararı aldı.

COJEP Başkanı Ali Gedikoğlu, "Batı, ifade özgürlüğünü sürekli ön plana tutuyor ama sadece kendi hoşlarına gidecek sözler olduğunda bunu kabul ediyor, onlar gibi düşünmediğiniz an size saldırıyorlar." dedi.

Davayı izleyeceğini açıklayan Murat Yozgat adlı vatandaş da "Bu tür davalar aslında bir sindirme politikası. Hiçbir tepki vermeyen, itiraz etmeyen, bize biçilen kararları kabul eden Türkler istiyorlar. Hukuk çerçevesi içinde tüm haklarımızı sonuna kadar savunacağız." şeklinde konuştu.

Bütün'ün 6 Ekim 2017'de Strazburg'da bir kafede karşılaştığı Can Dündar'a tepki göstererek, "Bakar mısınız? Siz vatan haini Can Dündar değil misiniz?" dediği video binlerce kişi tarafından paylaşılmıştı.

Dündar, Mayıs 2016'da "askeri ve siyasi casusluktan" yargılandıktan sonra 10 ay hapse mahkum olmuş, mahkeme temyiz sürecinde iken yurt dışına kaçmıştı.

MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin davanın firari sanığı Can Dündar hakkında gıyabi tutuklama kararı ve kırmızı bülten çıkarılması kararı verilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Can Dündar Fransa hakaret davası Strazburg

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