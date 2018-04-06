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"Can Dündar'ın kitapları toplatılsın" başvurusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2018 11:30 | Son Güncelleme

TAY-DER tarafından, MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin davanın firari sanığı Can Dündar'ın kitaplarının toplatılması, "Mustafa" isimli belgeseline erişimin engellenmesi için avukatı aracılığıyla mahkemeye dilekçe verildi - TAY-DER avukatı Ela İlden: - "Can Dündar'ın kitaplarından elde ettiği gelirle FETÖ'ye finansal destek sağladığından eminiz"

İZMİR (AA) - Toplumsal Adalet ve Yardımlaşma Derneği (TAY-DER), MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin gizli kalması gereken bilgi ve fotoğraflara gazetede yer verdiği gerekçesiyle çarptırıldığı 5 yıl 10 ay hapis cezası Yargıtayca bozulan eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni firari sanık Can Dündar'ın kitaplarının toplatılması ve "Mustafa" isimli belgeseline erişimin engellenmesi için sulh ceza hakimliğine başvurdu.

İzmir Barosu avukatlarından Ela İlden, yaptığı açıklamada, MİT tırlarının durdurulması davasının firari sanığı olan ve gizli kalması gereken belge, bilgi ve fotoğrafları yaymak suçundan hakkında gıyabi tutuklama ve kırmızı bülten çıkarılmasına karar verilen Dündar'ın piyasada bulunan kitaplarından elde ettiği gelirle "teröre finansal destek sağladığı" gerekçesiyle TAY-DER adına nöbetçi sulh ceza hakimliğine dilekçe verdiğini belirtti.

TAY-DER'in, FETÖ ile sivil mücadele eden ve 15 Temmuz darbe girişimi öncesi kurulan bir dernek olduğunu hatırlatan İlden, "Türkiye bu örgütle ülkemizde olduğu kadar tüm dünyada büyük bir mücadele içinde yer alıyor. Can Dündar da FETÖ'nün nihai amacına hizmet etmiş birisi olmasına rağmen halen piyasada kitapları bulunabiliyor. Bu, büyük bir rahatsızlık oluşturuyor." dedi.

İlden, Can Dündar'ın kitaplarının bir an önce basım, dağıtım ve satışının yasaklanması ve piyasada elde edilenlere el konulması gerektiğini savundu.

Dündar'ın kitaplarının toplantılması için başvuruda bulunduklarını aktaran İlden, şöyle konuştu:

"Can Dündar'ın kitaplarından elde ettiği gelirle FETÖ'ye finansal destek sağladığından eminiz. Kitaplarının yanı sıra Can Dündar'ın yazdığı ve yönettiği 'Mustafa' isimli belgeselinin de yayından kaldırılmasını talep ettik. Bunun sebebi de sadece Türk milletinin değil uluslararası düzeyde birçok ülke ve kişinin gözünde çok yüce bir insan olan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü belgeselinde çok yalnız, çaresiz, içki ve kadın düşkünü bir insan olarak lanse ederek alenen aşağılamasıdır. Biz bu belgeselin de yayınının kaldırılmasını, internet ortamında erişiminin engellenmesini talep ettik."

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