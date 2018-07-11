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'Can evi'nde koruma ve tedavi altına alınan köpekler sağlıklarına kavuştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.07.2018 10:15 | Son Güncelleme

EDİRNE'nin İpsala ilçesinde belediyeye ait sokak hayvanları barınma evinde olumsuz şartlarda kalan ve gelen tepkiler üzerine Keşan Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği'ne ait 'Can evi' olarak adlandırılan barınağa nakledilen köpekler sağlıklarına kavuştu.

EDİRNE'nin İpsala ilçesinde belediyeye ait sokak hayvanları barınma evinde olumsuz şartlarda kalan ve gelen tepkiler üzerine Keşan Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği'ne ait 'Can evi' olarak adlandırılan barınağa nakledilen köpekler sağlıklarına kavuştu. Keşan Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği Başkanı Sevinç Cebeci, sağlığına kavuşan köpeklerin bir bölümünün kısırlaştırılıp sahiplendirildiğini veya sokağa salındığını, hastalığı devam edenlerin ise tedavilerinin sürdüğünü söyledi.

İpsala Belediyesi'ne ait sokak hayvanları barınma evinde sağlıksız koşullarda bakılan köpeklerin görüntüleri, hayvanseverlerin tepkisi üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar Edirne Şube Müdürlüğü ekiplerince, Keşan Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği'ne ait 'Can evi' olarak adlandırılan barınağa nakledildi. Tutanak karşılığı yediemin olarak barınağa teslim edilen köpekler, ayrı ve kulübeler bulunan bir alana konularak veterinerler tarafından sağlık kontrolünden geçirildikten sonra aşılandı ve tedavilerine başlandı. Sağlığına kavuşan köpeklerin bir bölümünün kısırlaştırılıp sahiplendirilirken, bazıları ise İpsala'ya götürülerek sokağa salındı. Hastalığı devam eden köpeklerin tedavileri ise barınakta, veteriner hekimler gözetiminde sürdürülüyor.

DERNEK BAŞKANI CEBECİ: 'ONLAR İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPIYORUZ'

Keşan Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği Başkanı Sevinç Cebeci, İpsala'da gerekli şartları taşımadığı için kapatılmasına rağmen sağlıksız ortamda bakılmaya devam edilen 21 köpeğin 'can evi'ne getirildiğini belirterek, "Hepsi uyuzlu, çok zor durumda olan köpeklerdi. Biz bunların tedavilerini yaptırdık. Uyuzlarımızın tüyleri çıkmaya başladı. Bazı köpeklerimizi ise Sokak Hayvanlarını Koruma Yaşatma Rehabilitasyon ve Eğitim Derneği'ne gönderdik. Orada tedavi altına alındılar. Şu anda durumları çok iyi. Keşan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'nce de köpekler kısırlaştırıldı. Halen iyileşmemiş, uyuzları ağır olan köpeklerimiz var. Onların tedavileri sürüyor. Onlar için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.

'CANLAR, HEPİMİZİN CANLARI'

Sevinç Cebeci, dernek olarak Keşan'la sınırlı kalamadıklarını ve çevre ilçelerden gelen köpekleri de 'can evi'ne aldıklarını ifade ederek, şunları söyledi: "Buraya atılan yada getirilen canlarımıza da 'hayır' diyemiyoruz. Türkiye'deki tüm hayvanlar bizim için can. Ama Keşan'da bu kadar işimiz varken, diğer ilçelerin de kendi köpeklerine sahip çıkmaları gerekiyor. Bu hem vatandaşlarımızın hem de devletimizin görevi. Destek bekliyoruz. Canlar, hepimizin canları"

Öte yandan İpsala Belediyesi tarafından yeni barınak inşa edilmesi için yer satın alınarak, proje hazırlandığı ve yakın zamanda inşasına başlanacağı kaydedildi.

Görüntü Dökümü
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-Sağlığına kavuşan köpekler

-Köpeklerle oynayanlar

-Köpeklerin beslenmeleri

-Barınak bakımının yapılması

-Barınak genel gör.

-Barınağa getirilen yavru köpekler

-Keşan Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği Başkanı Sevinç Cebeci röp.

-Detaylar

-Arşiv görüntüler - (17 Nisan'dan)

Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),(DHA)-

(SÜRE: 04.47 - BOYUT: 536 MB)

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