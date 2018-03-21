"Can Feda" 6 Nisan'da vizyona girecek

İSTANBUL (AA) - Başrollerini Burak Özçivit ve Kerem Bürsin paylaştığı "Can Feda" adlı film 6 Nisan'da sinemaseverlerle buluşacak.

Yönetmenliğini Çağatay Tosun'un üstlendiği filmin senaryosunu Zafer Külünk kaleme aldı. Filmin müzikleri Toygar Işıklı'nın imzasını taşıyor.

Filmde Burak Özçivit, sınır ötesi operasyonunda işgal ekiplerine karşı mücadele eden özel bir timin komutanı Yüzbaşı Alparslan'ı canlandırıyor. Kerem Bürsin ise filmde Jet Pilotu Yüzbaşı Onur karakterini oynayacak.

Eskişehir ve Bilecik'te kurulan platolarda çekilen filmde 2 bin figüran rol aldı, 3 bin silah ve 300 araç kullanıldı.

Aksiyon ve savaş türündeki filmin konusu ise kısaca şöyle:

"Türk ordusu, 7 yıldır bir iç savaşın sürdüğü, dünyanın en tehlikeli bölgesine, yanında hiç bir müttefik devlet olmadan giriş yapar.

Bu esnada, Yüzbaşı Alparslan'ın (Burak Özçivit) komutasındaki 6 kişilik Özel Kuvvetler timi, Pilot Yüzbaşı Onur'un (Kerem Bürsin) da katılımıyla Türk ordusuna karşı kurulan büyük tuzağı ortaya çıkarır."