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‘Can Feda’ filminin Gaziantep galası yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.04.2018 18:26 | Son Güncelleme

Başrollerini Burak Özçivit ve Kerem Bürsin’in paylaştığı ‘Can Feda’ filminin Gaziantep galası yapıldı.Gaziantep’te bir alışveriş merkezinde gerçekleşen galaya filmin iki başrol oyuncuları Burak Özçivit ve Kerem Bürsin katıldı.

‘Can Feda’ filminin Gaziantep galası yapıldı

Başrollerini Burak Özçivit ve Kerem Bürsin’in paylaştığı ‘Can Feda’ filminin Gaziantep galası yapıldı.
Gaziantep’te bir alışveriş merkezinde gerçekleşen galaya filmin iki başrol oyuncuları Burak Özçivit ve Kerem Bürsin katıldı. Burak Özçivit ve Kerem Bürsin hayranları ise, ünlü oyuncularla fotoğraf çektirebilmek için adeta birbirleriyle yarıştılar.
Yönetmenliğini Çağatay Tosun’un üstlendiği filmde, Burak Özçivit, sınır ötesi operasyonunda işgal ekiplerine karşı mücadele eden özel bir timin komutanı Yüzbaşı Alparslan’ı canlandırıyor. Kerem Bürsin ise filmde Jet Pilotu Yüzbaşı Onur karakterini oynayacak.
Jet pilotu rolünü oynayabilmek için Hava Kuvvetleri’nde eğitim alan Kerem Bürsin, “Film öncesi aldığımız eğitimler zordu. İkimizde farklı eğitimler aldık. Burak’ın aldığı eğitim daha uzun ve daha zordu. Benim eğitimim ise kısa ve unutmayacağım bir deneyimdi“ dedi.
Bürsin, “Amaç filmimizi hiçbir zaman ne kadar çok seyirci izler değildir. Tabi gönül ister ki, herkes izlesin çünkü büyük bir emek var ve aynı zamanda hassas bir konu. Bu duygulara girince ve karakterlerin psikolojilerini gösterince bir empati kurma durumu var. Yani sırf bir aksiyon ya da savaş olay sadece bundan ibaret değil. Biz ekip olarak hep bunu konuştuk. Yani amaç gerçekten o duyguyu geçirmek ve insan tarafını da göstermek“ şeklinde konuştu.
Burak Özçivit ise, “Kerem Hava Kuvvetleri’nde eğitim aldı. O eğitim tabi biraz daha teknik üzerine bir eğitim. Gerçekten fiziksel anlamda çok zorlukları oldu. Cilt testlerine falan girdi baya zorlu bir dönemdi. Bende denemek istedim ama pek fırsatım olmamıştı. Zaman bulamadık ben de diğer tarafta hazırlanıyordum. Bu süreç zordu ama gerçekten burada görev yapan askerlerimizin işlerinin ne kadar zor olduğunu bütün ekibe çok daha iyi anlattı. O yüzden çok büyük saygı duyulması lazım“ ifadelerini kullandı.
“Yurt dışında bu filmlerin çok örneklerini izledik“
Can Feda filminin Hollywood standardında bir film olduğunu belirten Özçivit, “Bu tarz filmler yapmak istiyorduk. Yurt dışında bunun örneklerini çok izliyoruz. Filmin drama ve aksiyon tarafı çok ön planda. Türkiye’de hep bunları yapmakta çok zorlanıyoruz diye bahsediyorduk. Biraz aslında bunun üstüne çalıştık. Ve o anlamda Türkiye’de ilk defa bir şeyler yaptık diye düşünüyoruz“ diye konuştu.
İki usta oyuncu gazetecilere yaptıkları basın açıklamasının ardından filmin gösterileceği salona girince izleyiciler cep telefonlarına sarıldı. Bütün salonda toplu olarak selfie çeken Kerem Bürsin ve Burak Özçivit izleyicilere keyifli anlat yaşattı.

‘Can Feda’ filminin Gaziantep galası yapıldı

‘Can Feda’ filminin Gaziantep galası yapıldı

‘Can Feda’ filminin Gaziantep galası yapıldı

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