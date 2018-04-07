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"Can Feda" filminin Gaziantep galası yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.04.2018 18:32 | Son Güncelleme

Yönetmenliğini Çağatay Tosun'un yaptığı filmin galasına, başrol oyuncuları Burak Özçivit ve Kerem Bursin de katıldı - Oyuncu Özçivit: - "Yurt dışında aksiyon ve dram ile ilgili çok fazla film var. Bizim filmimiz bu konuda yenilikçi bir film oldu. İnşallah seyircimiz de sever" - Oyuncu Bursin: - "Aksiyon, savaştan ibaret değil. Yönetmenimizle de hep onu konuştuk. Duyguyu geçirmek, insan tarafını da göstermek istedik"

GAZİANTEP (AA) - Yönetmenliğini Çağatay Tosun'un yaptığı "Can Feda" filminin Gaziantep galası, başrol oyuncuları Burak Özçivit ve Kerem Bursin'in katılımıyla yapıldı.

Burak Özçivit, bir alışveriş merkezinde gerçekleştirilen gala öncesinde gazetecilere, çektikleri film boyunca askerlerin neler yaşadıklarını, çok iyi anladıklarını belirterek, askerliğin saygı duyulması gereken bir iş olduğunu söyledi.

Yurt dışında aksiyon ve dram ile ilgili çok fazla film olduğunu dile getiren Özçivit, "Bizim filmimiz bu konuda yenilikçi bir film oldu. İnşallah seyircimiz de sever. Kerem havacılık eğitimi aldı. Ben de almak isterdim ama olmadı. O zor bir süreç geçirdi, teknik ve fiziki eğitim aldı." dedi.

Filmin gişedeki hasılat beklentisi sorusu üzerine Özçivit, yaptığı işlerde hiçbir zaman tahminle hareket etmediğini belirterek, severek, isteyerek yaptığını kaydetti.

Kerem Bursin de unutulmaz bir deneyim yaşadığını ifade ederek, filmde rol almaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Filmin çok iyi bir prodüksiyon olduğunu belirterek, "Yapım bambaşka. İçinde de olunca daha iyi anlıyorsunuz. Bombalar patlıyor, uçaklar, tanklar yanınızdan geçiyor. Çok emek verilmiş, hassas bir konu. Duygular girince, biraz da karakter psikolojisini gösterince, empati kurma durumu var. Aksiyon, savaştan ibaret değil. Yönetmenimizle de hep onu konuştuk. Duyguyu geçirmek, insan tarafını da göstermek istedik." diye konuştu.

Daha sonra Bursin ve Özçivit galanın yapılacağı alana gelerek seyirciyle buluştu. Sinemaseverlerin yoğun ilgisiyle karşılaşan oyuncular, salonları gezerek hayranlarının filme yönelik izlenimlerini aldı.

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