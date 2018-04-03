"Can Feda"nın galası yapıldı

İSTANBUL (AA) - Başrollerini Burak Özçivit ve Kerem Bürsin paylaştığı "Can Feda" adlı film, 6 Nisan'da sinemaseverlerle buluşacak.

Yönetmenliğini Çağatay Tosun'un üstlendiği, senaryosunu Zafer Külünk'ün kaleme aldığı filmin galası Emaar Square Mall'da gerçekleştirildi.

Galada gösterim öncesi basın mensuplarına açıklamada bulunan Özçivit, Türk sinemalarında ilk defa bir filmde Kara Kuvvetleri ile Hava Kuvvetlerinin bir arada yer aldığını söyledi.

Özçivit, Türkiye'de aksiyon ve savaş türünde bir film çekmenin prodüksiyon ve senaryo anlamında zor olduğuna işaret ederek, "Can Feda'dan bahsedeceksek en başta Zafer bana senaryoyu getirdiğinde, senaryoyu o kadar sevdim ve heyecanlandım ki. Böyle bir hikayenin içinde olmaktan ben çok mutluyum." dedi.

- "Can Feda'nın içerisinde çok fazla insan hikayesi var"

Bugüne kadar yapılan yerli filmler içerisinde "Can Feda"nın farklı bir yeri olduğuna vurgu yapan Özçivit, şöyle devam etti:

"Can Feda'nın içerisinde çok fazla insan hikayesi var. Senaryoda beni en etkileyen yanlardan biri de buydu. Küçük küçük dokunuşlar, hepimizin hayatından parçalar, bunların askerin içerisindeki disiplinle birleşmesi çok güzel, (filmi) çok başka yere götürüyordu."