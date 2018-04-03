"Can Feda"nın galası yapıldı

İSTANBUL (AA) - Başrollerini Burak Özçivit ve Kerem Bürsin paylaştığı "Can Feda" adlı film, 6 Nisan'da sinemaseverlerle buluşacak.
Yönetmenliğini Çağatay Tosun'un üstlendiği, senaryosunu Zafer Külünk'ün kaleme aldığı filmin galası Emaar Square Mall'da gerçekleştirildi.
Galada gösterim öncesi basın mensuplarına açıklamada bulunan Özçivit, Türk sinemalarında ilk defa bir filmde Kara Kuvvetleri ile Hava Kuvvetlerinin bir arada yer aldığını söyledi.
Özçivit, Türkiye'de aksiyon ve savaş türünde bir film çekmenin prodüksiyon ve senaryo anlamında zor olduğuna işaret ederek, "Can Feda'dan bahsedeceksek en başta Zafer bana senaryoyu getirdiğinde, senaryoyu o kadar sevdim ve heyecanlandım ki. Böyle bir hikayenin içinde olmaktan ben çok mutluyum." dedi.
- "Can Feda'nın içerisinde çok fazla insan hikayesi var"
Bugüne kadar yapılan yerli filmler içerisinde "Can Feda"nın farklı bir yeri olduğuna vurgu yapan Özçivit, şöyle devam etti:
"Can Feda'nın içerisinde çok fazla insan hikayesi var. Senaryoda beni en etkileyen yanlardan biri de buydu. Küçük küçük dokunuşlar, hepimizin hayatından parçalar, bunların askerin içerisindeki disiplinle birleşmesi çok güzel, (filmi) çok başka yere götürüyordu."
Özçivit, film adına tüm oyuncular olarak Kara ve Hava Kuvvetlerinden eğitim aldıklarının altını çizerek, "Emin ol böyle ciddi bir işte eğitim almadan buraya çıkamazsınız. O hayatı birebir hissettirmeniz lazım çünkü." diye konuştu.
Filmdeki karakterini canlandırırken duygusal olarak zorlandığını dile getiren Özçivit, şunları kaydetti:
"Biz Amerikan filmlerinde olmayan hikayeleri yıllarca izlemedik mi ? Bize yaşamadıkları her şeyi satmadılar mı? Çocukluğumuz bunlarla geçti. Bu projenin başta hayata tutunma sebeplerinden biri de bu aslında. Biz Türkler olarak neden böyle bir proje yapmayalım? Türk askerinin dünyadaki konumunu hepimiz biliyoruz. Dünyadaki ilk 5 ordudan biri, gücü, yapabildikleri ortada. Bizim bunları yansıtmamız lazım. Oynadığımız diziler birçok ülkede yayınlanıyor. O insanlara Türk askerini de neden daha fazla göstermeyelim..."
Kerem Bürsin de filmde "Jet Pilotu Yüzbaşı Onur" karakterini canlandırdığını anlattı.
Filmde toplumun hassas olduğu konulara yer verildiğine vurgu yapan Bursin, "Benim açımdan (filmde yer almak) çok gurur vericiydi. Çalışma esnasında ülkemizle alakalı bir sürü yeni şey öğrendim. Bir gazetede bir şey okuyorsun ya da bir şey görüyorsun değil, empati kurmasını öğreniyorsun." ifadelerini kullandı.
Çekimler sırasında birçok zorluk yaşadıklarını da aktaran Bursin, heyecanlı olduklarını dile getirdi.
Galaya filmin oyuncuları arasında yer alan Melike İpek Yalova, Süleyman Karaahmet, Sabahattin Yakut, Onur Ayçelik, Özbek Kaplan ve Can Baykan da katıldı.
- Film hakkında
Film, Eskişehir ve Bilecik'te kurulan platolarda çekildi. Ayrıca filmde 2 bin figüran rol aldı, 3 bin silah ve 300 araç kullanıldı.
Aksiyon ve savaş türündeki filmin konusu ise kısaca şöyle:
"Türk ordusu, 7 yıldır bir iç savaşın sürdüğü, dünyanın en tehlikeli bölgesine, yanında hiçbir müttefik devlet olmadan giriş yapar. Bu esnada, Yüzbaşı Alparslan'ın (Burak Özçivit) komutasındaki 6 kişilik Özel Kuvvetler timi, Pilot Yüzbaşı Onur'un (Kerem Bürsin) da katılımıyla Türk ordusuna karşı kurulan büyük tuzağı ortaya çıkarır."
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