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Can Gürzap yoğun bakımdan çıkarılacak (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2018 15:17 | Son Güncelleme

VALİ BALKANLIOĞLU: GÜRZAP, HAYATİ TEHLİKEYİ ATLATTI Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu, Sakarya Emniyet Müdürü Fatih Kaya, Sakarya İl Garnizon Komutanı Mustafa Cüneyt Arıkan ve Sakarya İl Sağlık Müdürü Aziz Öğütlü, kazada yaralanan tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Can Gürzap'ı hastanede ziyaret etti.

VALİ BALKANLIOĞLU: GÜRZAP, HAYATİ TEHLİKEYİ ATLATTI Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu, Sakarya Emniyet Müdürü Fatih Kaya, Sakarya İl Garnizon Komutanı Mustafa Cüneyt Arıkan ve Sakarya İl Sağlık Müdürü Aziz Öğütlü, kazada yaralanan tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Can Gürzap'ı hastanede ziyaret etti. Heyet, sanatçının tedavi gördüğü Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesi'ne geldi. Kaza nedeniyle yüz kemiğinde ve kafatasında kırıklar olduğu öğrenilen Gürzap'ın müşahede altında olduğu odaya giren Vali Balkanlıoğlu ve beraberindeki heyet, sanatçının durumuyla ilgili bilgi aldı. Bilinci yerinde olan Can Gürzap'la sohbet eden protokol üyeleri, geçmiş olsun dileklerinde bulundu. 'DURUMU İYİ' Ziyaret sonrası açıklama yapan Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu, ünlü sanatçının kafatasında kırıklar bulunduğunu ancak şu anda durumunun iyi olduğunu belirterek, şöyle dedi: "Ünlü sanatçımız Can Gürzap Beyefendi, Sapanca'da yolda karşıdan karşıya geçmek isterken bir motosikletçinin çarpması neticesinde ağır denebilecek şekilde yaralandı. Acilen sağlık ekiplerimiz olaya müdahale ettiler. Hastaneye yoğun bakıma kaldırıldı. Kafatasında kırıklar vardı, zamanında müdahaleyle uzman ekiplerimiz, Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi çok güçlüdür bu anlamda, uzman ekiplerimizin zamanında müdahalesiyle hayati tehlikeyi atlattığı gözüküyor. İnşallah en kısa sürede sağlığına kavuşur. Biz de değerli mesai arkadaşlarımızla beraber, İl Emniyet Müdürümüz, Komutanımız ve Sağlık Müdürümüzle beraber kendisine geçmiş olsun ziyaretinde bulunduk. Sağlığı gayet iyi, morali düzgün, inşallah en kısa sürede sağ salim taburcu olur. Kaza ve yaralanma bayağı ciddi, hayati risk vardı. Çok şükür onları atlattı. Geçmiş olsun diyoruz."

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