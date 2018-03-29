"Can güvenliğinizi alarak helikopterleri bozun"

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Kara Havacılık Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 152'si asker, 3'ü sivil 155 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen davada sanıklar ve taraf avukatları hazır bulundu.

Tanık olarak beyanlarda bulunan Caner Sırrı Yavuz, olay öncesinde albay rütbesiyle Kara Havacılık Komutanlığında görev yaptığını, 15 Temmuz akşamı savaş uçaklarının uçmaya başlamasından sonra darbe girişiminden haberdar olduğunu beyan etti.

Devre arkadaşları ile görüşerek neler yapabileceklerini konuştuklarını, ilerleyen saatlerde de kışlanın emniyetini sağlamak için Güvercinlik'teki Kara Havacılık Komutanlığına gittiklerini anlatan tanık Yavuz, kışla emniyetini alarak odalarda arama yaptıkları esnada bir cüzdanın içinde "bir dolar" bulduklarını bildirdi.

Tanık Muslihittin Gençoğlu da olay tarihinde Kara Hacacılık Komutanlığında harekat merkezi kısım amiri olarak görev yaptığını, 15 Temmuz akşamı kendisini arayan bir yakınının savaş uçaklarının alçak uçuş yaptığını bildirmesi üzerine televizyondan gelişmeleri takip ettiğini kaydetti.