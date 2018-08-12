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Can Yücel mezarı başında anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.08.2018 14:57 | Son Güncelleme

TÜRK Edebiyatı'nın usta şairi Can Yücel, 19'uncu ölüm yıl dönümünde Muğla'nın Datça ilçesindeki mezarı başında anıldı.

Can Yücel mezarı başında anıldı

Mehmet ÇİL / DATÇA (Muğla), (DHA)- TÜRK Edebiyatı'nın usta şairi Can Yücel, 19'uncu ölüm yıl dönümünde Muğla'nın Datça ilçesindeki mezarı başında anıldı.
Uluslararası Knidos Kültür ve Sanat Akademisi (UKKSA) tarafından, '8. Knidos'un Sır'ı Sanat Festivali' çerçevesinde, usta şairin 19'uncu ölüm yıl dönümü nedeniyle düzenlenen anma etkinliğinde, Türkiye'nin dört bir yanından gelen onlarca şair, yazar ve sanatçı Can Yücel'in mezarı başında buluştu. CHP'li Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar burada yaptığı konuşmada, Can Yücel'in şair olduğu kadar iyi bir çevirmen ve komple bir sanatçı olduğunu söyledi. Uçar, toplumsal duyarlığı çok yüksek olan Can Yücel'in, insanlığı ve doğayı seven büyük bir şair olduğunu ifade etti.
Ressam İbrahim Çiftçioğlu da konuşmasında Can Yücel'in yeryüzünü terketmesinin onun öldüğü anlamına gelmediğine dikkat çekip, "Can Yücel'in ideolojisini, sanatını savunanlar ve benimseyenler ve onun sürdürücüleri ilelebet var oldukça Can Yücel de var olacaktır" dedi.
Konuşmaların ardından anma programı sona erdi.

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Can Yücel mezarı başında anıldıCan Yücel mezarı başında anıldıCan Yücel mezarı başında anıldı

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