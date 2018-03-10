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Çanakkale Boğazı gemi geçişlerine yeniden açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.03.2018 19:24 | Son Güncelleme

Yoğun sis nedeniyle çift yönlü olarak gemi trafiğine kapanan Çanakkale Boğazı, transit gemi geçişlerine yeniden açıldı.Çanakkale Boğazı, sabah saat 05.40 sıralarında yoğun sis nedeniyle çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatılmıştı.

Yoğun sis nedeniyle çift yönlü olarak gemi trafiğine kapanan Çanakkale Boğazı, transit gemi geçişlerine yeniden açıldı.
Çanakkale Boğazı, sabah saat 05.40 sıralarında yoğun sis nedeniyle çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatılmıştı. Sisin etkisini yitirmesiyle birlikte boğaz, saat 18.00’de transit gemi geçişlerine açıldı.

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