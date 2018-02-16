Çanakkale Boğazı’nda 'Deborah' alarmı!

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Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne ait ’Kurtarma-1’ ve ’Kurtarma-10’ ile ’Türkeli’ ve ’Yumurtalık’ isimli römorkörlerin eşlik ettiği dev platform, Boğaz’ın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu’nu döndükten sonra saat 13.45 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı.