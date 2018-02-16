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Çanakkale Boğazı’nda 'Deborah' alarmı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.02.2018 15:30 | Son Güncelleme

Çanakkale Boğazı, Bahama bayraklı 88 metre yüksekliğinde, 66 metre uzunluğundaki ’DEBORAH’ adlı petrol platformunun geçiş sırasında tek yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı.

Dev platformun geçisini vatandaşlar sahilden meraklı gözlerle izledi.

Vatandaşlar meraklı gözlerle izledi!

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Çanakkale Boğazı'na giriş yaptı

Çanakkale Boğazı'na giriş yaptı
İstanbul’un Tuzla Limanı’ndan, İzmir’in Aliağa Limanına giden Bahama bandıralı ’DEBORAH’ adlı petrol platformu, saat 12.15 sıralarında Marmara Denizi’nden Çanakkale Boğazı’na giriş yaptı.
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2 römorkör eşlik etti

2 römorkör eşlik etti
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne ait ’Kurtarma-1’ ve ’Kurtarma-10’ ile ’Türkeli’ ve ’Yumurtalık’ isimli römorkörlerin eşlik ettiği dev platform, Boğaz’ın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu’nu döndükten sonra saat 13.45 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı.
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Vatandaşlar meraklı gözlerle izledi

Vatandaşlar meraklı gözlerle izledi
Kilitbahir köyü dağında bulunan ’Dur Yolcu’ yazısı ile Kilitbahir Kalesi önünden dev platformun geçişini sahildeki vatandaşlar, meraklı gözlerle izledi.
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Gemi geçişlerine kapatıldı

Gemi geçişlerine kapatıldı
Bahama bayraklı, 88 metre yüksekliğinde, 66 metre uzunluğunda ve 22 bin 604 groston ağırlığındaki ’DEBORAH’ adlı petrol platformunun geçişi sırasında Çanakkale Boğazı, Ege Denizi yönünden Marmara Denizi’ne doğru tek yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldı.
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Çanakkale Deborah petrol platformu

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Nerden geldiğini ne yaptigini da soyleseydiniz keşke karadenizden mi geliyor bu gemiler
tuzla.da tersanede yattı 3 .4 yıldır şimdi aliağa.ya gidiyor jilet olmaya
Deborah kimsin,niye geldin, kime gidersin ...
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