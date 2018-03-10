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Çanakkale Boğazı sis nedeniyle transit gemi geçişlerine kapatıldı (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.03.2018 18:59 | Son Güncelleme

BOĞAZ TRAFİĞİ TRANSİT GEMİ GEÇİŞLERİNE AÇILDI Çanakkale'de sabah saat 05.40 sıralarında yoğun sis nedeniyle çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatılan Çanakkale Boğazı, saat 18.00’den itibaren sisin etkisini kaybetmesinin ardından yeniden açıldı.

BOĞAZ TRAFİĞİ TRANSİT GEMİ GEÇİŞLERİNE AÇILDI
Çanakkale'de sabah saat 05.40 sıralarında yoğun sis nedeniyle çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatılan Çanakkale Boğazı, saat 18.00’den itibaren sisin etkisini kaybetmesinin ardından yeniden açıldı.

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