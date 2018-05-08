Çanakkale Boğazı, sis nedeniyle transit gemi geçişlerine kapatıldı (2)

ULAŞIM YENİDEN BAŞLADI
Çanakkale'de sabah saatlerinde yoğun sis nedeniyle çift yönlü olarak gemi trafiğine kapanan Boğaz, transit gemi geçişlerine tekrar açıldı.
Sabah saat 06.30 sıralarında yoğun sis nedeniyle çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatılan Çanakkale Boğazı, saat 09.30'dan itibaren sisin etkisini kaybetmesinin ardından yeniden açıldı.
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