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Çanakkale Boğazı'nda ulaşıma sis engeli

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2018 07:41 | Son Güncelleme

Boğaz çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldı - Çanakkale-Eceabat arasındaki feribot seferleri geçici olarak durduruldu

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Boğazı'nda yoğun sis deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.

Alınan bilgiye göre, dün gece yarısı başlayan sis, sabah saat 05.00 itibarıyla etkisini arttırarak denizdeki görüş mesafesinin azalmasına neden oldu.

Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü (VTS) kuzey ve güney yönlerden giriş yapacak gemileri telsizle uyarıp boğazın saat 06.30'da çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldığını duyurdu.

Çanakkale-Eceabat arasındaki feribot seferleri de geçici olarak durduruldu. Her iki iskelede uzun araç kuyrukları oluştu. Sürücüler bu nedenle Gelibolu-Lapseki hattına yönlendirildi.

Çanakkale Boğazı hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ A.Ş. yetkilileri, diğer hatlardaki seferlerin normal olarak yapıldığını duyurdu.

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Çanakkale Çanakkale Boğazı sis

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