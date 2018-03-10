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Çanakkale Boğazı'ndaki yoğun sis

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.03.2018 19:11 | Son Güncelleme

Sabah saatlerinde yoğun sis nedeniyle çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatılan boğaz ulaşıma açıldı

ÇANAKKALE (AA) - Yoğun sis nedeniyle kapatılan Çanakkale Boğazı, çift yönlü transit gemi geçişlerine tekrar açıldı.

Sabah saatlerinden itibaren Lapseki ve Gelibolu mevkilerinde etkili olan sis öğlen saatlerinde yoğunluğunu arttırdı.

Denizdeki görüş mesafesinin azalması nedeniyle, Çanakkale Boğazı çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldı.

Gelibolu-Lapseki ve Gelibolu-Çardak arasındaki feribot seferleri de geçici olarak durduruldu. Lapseki Feribot İskelesi'nde uzun araç kuyrukları oluştu.

Akşam saatlerinde yoğun sisin etkisini kaybetmesinin ardından boğaz trafiği normale döndü.

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