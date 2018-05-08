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Çanakkale Boğazı'ndaki yoğun sis

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2018 09:47 | Son Güncelleme

Çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatılan boğaz, yeniden ulaşıma açıldı

ÇANAKKALE (AA) - Sis nedeniyle çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatılan Çanakkale Boğazı, yeniden ulaşıma açıldı.

Alınan bilgiye göre, yoğun sisin etkisini kaybetmesinin ardından boğaz trafiği saat 09.30 itibarıyla normale döndü.

Sabaha karşı etkisini artıran sis, denizde görüş mesafesinin azalmasına neden olmuştu.

Bunun üzerine Çanakkale Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri gemileri telsizle uyararak, boğazı sabah saat 06.30'dan itibaren çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatmıştı.

Geçici olarak durdurulan Çanakkale-Eceabat arasındaki feribot seferleri de yeniden başladı.

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