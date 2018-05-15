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Çanakkale'de göçmenleri taşıyan fiber tekne battı: 7 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.05.2018 00:42 | Son Güncelleme

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, kaçak göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu ilk belirlemelere göre 2’si çocuk toplam 7 kişi hayatını kaybetti. 13 kişinin ise kurtarıldığı olayla ilgili, havadan ve denizden arama ve kurtarma çalışmaları sürdürülüyor.

Çanakkale'de göçmenleri taşıyan fiber tekne battı: 7 ölü

Çanakkale'de yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adasına gitmeye çalışan kaçak göçmenlerin umut yolculuğu faciayla sonuçlandı. Kaçakları taşıyan fiber tekne, Ayvacık ilçesinin Babakale Limanı açıklarında saat 23.00 sıralarında battı. Bölgedeki balıkçıların görüp müdahale ettiği olayda 13 kaçak kurtarılırken, 7 kaçağın ise cansız bedenine ulaşıldı.

2'Sİ ÇOCUK

Hayatını kaybeden kaçaklardan 2’sinin çocuk olduğu öğrenildi. Bölgeye çok sayıda ambulans sevk edilirken, denizden çıkarılan kaçakların cenazesi Babakale Limanı’na getirildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığının bir helikopteri havadan, bir arama kurtarma gemisi ile botlar ise denizden arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Çanakkale göçmen teknesi

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