Çanakkale'de göçmenleri taşıyan fiber tekne battı: 7 ölü

Çanakkale'de yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adasına gitmeye çalışan kaçak göçmenlerin umut yolculuğu faciayla sonuçlandı. Kaçakları taşıyan fiber tekne, Ayvacık ilçesinin Babakale Limanı açıklarında saat 23.00 sıralarında battı. Bölgedeki balıkçıların görüp müdahale ettiği olayda 13 kaçak kurtarılırken, 7 kaçağın ise cansız bedenine ulaşıldı.
2'Sİ ÇOCUK
Hayatını kaybeden kaçaklardan 2’sinin çocuk olduğu öğrenildi. Bölgeye çok sayıda ambulans sevk edilirken, denizden çıkarılan kaçakların cenazesi Babakale Limanı’na getirildi.
Sahil Güvenlik Komutanlığının bir helikopteri havadan, bir arama kurtarma gemisi ile botlar ise denizden arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.
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