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Çanakkale Deniz Zaferi’nin 103. yılı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.03.2018 10:02 | Son Güncelleme

Çanakkale’de 18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 103.

Çanakkale’de 18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 103. yıl dönümü törenleri, Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasıyla başladı.
Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen törende Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Atatürk Anıtı’na çelenk sundu. Törende Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mithat Kemal Algül ve Çanakkale Belediye Başkan Vekili Adnan Güler de Atatürk Anıtı’na çelenk sundu. Şehitleri selamlamak için ’TCG Salihreis’ firkateyninden 21 pare top atışı yapıldı.
TBMM tarafından 16 Şubat 1994 tarihinde Çanakkale şehrine verilen ve her yıl 18 Mart törenlerinde 18 Mart Stadyumu’nda Türk bayrağına toka edilerek göndere çekilen altın madalya, bu yıl ilk kez Cumhuriyet Meydanı’ndaki törende Türk bayrağına toka edildi. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı’nın okunmasıyla altın madalyanın toka edildiği Türk bayrağı göndere çekildi. Resmi törenin ardından bir grup CHP’li anıta çelenk sundu.
18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 103. yılı törenleri, Çanakkale 18 Mart Stadyumu’nda devam edecek. Törene Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli’nin yanı sıra Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mithat Kemal Algül, AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, CHP Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek, ÇOMÜ Rektörü Yücel Acer, askeri erkan ve diğer yetkililer katıldı.

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