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Çanakkale Deniz Zaferi’nin 103’üncü yılı coşkuyla kutlanacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.03.2018 15:12 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE Deniz Zaferi'nin 103’üncü yıl dönümü ve 18 Mart Şehitleri Anma Günü nedeniyle düzenlenecek törenler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve çok sayıda bakanın katılımıyla yapılacak.

Çanakkale Deniz Zaferi’nin 103’üncü yılı coşkuyla kutlanacak

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE Deniz Zaferi'nin 103’üncü yıl dönümü ve 18 Mart Şehitleri Anma Günü nedeniyle düzenlenecek törenler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve çok sayıda bakanın katılımıyla yapılacak.
18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferinin 103’üncü yıl dönümü etkinlikleri, saat 09.00'da Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulması ile başlayacak. Ardından Çanakkale Boğazı'ndaki TCG Salihreis fırkateyninden 21 pare top atışı gerçekleştirilecek. Şehitler için saygı duruşunda bulunulacak, İstiklal Marşı okunacak. Rengini şehitlerin kanından Türk bayrağı ise, TBMM tarafından Çanakkale şehrine verilen Altın Madalya ile birlikte göndere çekilecek.
Kutlamalar, saat 10.00'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve bakanların katılımıyla 18 Mart Stadyumu'nda devam edilecek. Buradaki tören, Genelkurmay Başkanlığı Mehteran Bölüğü gösterisi, protokol konuşmaları ve şiirlerin okunmasının ardından, resmi geçit ile sona erecek.
Kutlamaların ikinci ayağı ise Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Şehitler Abidesi'nde saat 14.30'da başlayacak. Burada da şehitler için saygı duruşu, saygı atışı gerçekleştirilecek. İstiklal Marşı okunacak. Günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapılacak. Sembolik ve gerçek şehitliklerde eş zamanlı Kuran-ı Kerim okunacak. Şehitler Abidesi'nin boğaza bakan seyir terası kısmında, denizde gemi geçişi ve Türk Yıldızlarının gösteri uçuşu icra edilecek. Tören, şehitlik defterinin imzalanması, şehitlikteki mezarlara karanfil bırakılması ile sona erecek.
500 METRE UZUNLUĞUNDA TÜRK BAYRAĞI AÇILACAK
Kutlamalar, akşam gerçekleştirilecek Fener Alayı ile sona erecek. Saat 19.30'da başlayacak yürüyüşte 500 metre uzunluğun Türk bayrağı açılacak. Çanakkale Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü koordinasyonundaki fener alayına, tüm kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşları, öğrenci ve vatandaşlar katılacak. Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayıp, kordon boyunda sona erecek olan yürüyüşe 250 öğrenci, Çanakkale Savaşları'nda Mehmetçiğin giydiği kıyafetleri giyerek katılacak. Yürüyüş sonunda ise Genelkurmay Başkanlığı Mehteran Bölüğü gösterisi gerçekleştirilecek.
ERDOĞAN, 1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ'NÜN ÇALIŞMALARINA START VERECEK
Kutlamalara katılacak olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen yıl 18 Mart günü temelini attığı 1915 Çanakkale Köprüsü'nün, Kule Keson İlk Beton Döküm ve Deniz Dibi Kazık Çakımı törenine katılacak. Gelibolu ilçesi Sütlüce mevkiindeki şantiyede gerçekleşecek temel atma töreni saat 13.00'te başlayacak.

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Çanakkale Deniz Zaferi’nin 103’üncü yılı coşkuyla kutlanacakÇanakkale Deniz Zaferi’nin 103’üncü yılı coşkuyla kutlanacakÇanakkale Deniz Zaferi’nin 103’üncü yılı coşkuyla kutlanacakÇanakkale Deniz Zaferi’nin 103’üncü yılı coşkuyla kutlanacak

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