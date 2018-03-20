"Çanakkale Destanı" Kırgızistan'da sahnelendi

BİŞKEK (AA) - Çanakkale Zaferi'nin 103. yıl dönümü dolayısıyla Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesinde (KTMÜ) "Çanakkale Geçilmez" isimli tiyatro oyunu sahnelendi.

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesinde 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü ile 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 103. yıl dönümü etkinlikleri münasebetiyle üniversitenin "Haydi Türkçe Konuşalım" ekibi tarafından "Çanakkale Geçilmez’ adlı tiyatro gösterisi hazırlandı.

Katılımın yüksek olduğu program, başta tüm şehitlerin ve Mehmet Akif Ersoy'un anısına saygı duruşu ve iki ülkenin ulusal marşı ile başladı.

Türk şiirleri ve türkülere yer verilen programda Manas Üniversitesi öğrencisi tarafından İstiklal Marşı'nın 10 kıtası okundu.

Duygulu anların yaşandığı oyunda, annenin oğlunu askere uğurlaması, Türk askerinin güçlü imanı ve vatanına olan bağlılığı ve sevgisi, Türk askerinin Anzak askerine yardım elini uzatması ve Kınalı Hasan’ın Çanakkale’de şehit düşmesi ve ailesine yazdığı mektup konu edildi.